Министра ждут в вузе

Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, который руководил ведомством последние 13 лет, ушел в отставку по собственному желанию. С 15 июня он станет исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Исполнять обязанности руководителя министерства образования региона будет первый замминистра Елена Коузова. Эксперты оценивают работу Александра Кузнецова на посту министра положительно, отмечая, что у него не было как явных провалов, так и больших прорывов, а новое назначение нацелено на улучшение качества работы педуниверситета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кузнецов возглавлял министерство образования при трех губернаторах Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства образования Челябинской области Александр Кузнецов возглавлял министерство образования при трех губернаторах Челябинской области

Фото: пресс-служба министерства образования Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от должности министра образования и науки региона Александра Кузнецова. Он написал заявление об отставке по собственному желанию, сообщает пресс-служба губернатора.

14 июня стал последним рабочим днем господина Кузнецова на должности министра. В разговоре с “Ъ-Южный Урал” он назвал уход с поста «обоюдно принятым решением». Исполняющей обязанности министра образования и науки назначена первый заместитель главы ведомства Елена Коузова.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила, что с 15 июня Александр Кузнецов начнет исполнять обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ). В этот же день его представят коллективу вуза. Ирина Гехт, комментируя отставку в своем telegram-канале, отметила, что Александр Кузнецов долгие годы возглавлял министерство и многое «сделал для его развития», а «его слово имело и имеет вес в системе образования».

«Наступает тот момент, когда есть возможность двигаться дальше: Александр Игоревич будет исполнять обязанности ректора ЮУрГГПУ. Уверена, что это большой плюс и для системы образования в целом, и для вуза: мы возлагаем большие надежды на улучшение качества подготовки новых кадров в университете»,— подчеркнула госпожа Гехт.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что обсуждал с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым назначение Александра Кузнецова на пост и.о. ректора ЮУрГГПУ, и его кандидатура нашла поддержку в профильном ведомстве. «Благодарю Александра Игоревича за работу, за вклад в развитие образовательной отрасли. За последние годы построено значительное количество детских садов, школ, оснащенных новым оборудованием. В территориях заработали “ИТ-кубы”, “Кванториумы” и “Точки роста”. Мы одни из первых начали реализовывать программу “Профессионалитет”»,— подытожил губернатор.

По мнению политолога Алексея Ширинкина, в период работы Александра Кузнецова на посту министра образования региона не наблюдалось «как больших прорывов», так и явных провалов. «Александр Кузнецов — человек достаточно опытный и уважаемый. Он долгое время руководил министерством, и у него это получалось неплохо. Но, на мой взгляд, прорывных решений на этом посту у него не было. Однако сегодня сфера образования Челябинской области выглядит достаточно неплохо. Она не деградирует. Можно даже говорить о ее развитии»,— считает эксперт. Он не видит в отставке Александра Кузнецова признаков недовольства его работой.

«Уход с поста не говорит о том, что он находится в опале. Думаю, что переход Александра Кузнецова на должность исполняющего обязанности ректора вуза является своего рода “административной передвижкой”, но не серьезным кадровым решением»,— комментирует Алексей Ширинкин.

Преподаватель кафедры политологии, истории и философии Челябинского филиала РАНХиГС Андрей Лавров называет назначение экс-министра исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ шагом в сторону укрепления педуниверситета. «На мой взгляд, Александр Кузнецов — очень достойная кандидатура на пост руководителя вуза. Он великолепный организатор и специалист, хорошо зарекомендовал себя. К тому же имеет педагогическое образование. Несмотря на то, что такое назначение может выглядеть как понижение, я его рассматриваю как повышение: Александру Кузнецову поручены более важные практические задачи, связанные с обучением студентов»,— считает Андрей Лавров. «Александр Кузнецов долго возглавлял областной минобр, что довольно сложная задача. Со своими обязанностями он справлялся. Добавлю, что проблемы в сфере образования возникают постоянно, практически во всех регионах они одинаковые»,— говорит эксперт.

Александру Кузнецову 59 лет. Он окончил Челябинский государственный университет по специальности «История», имеет ученую степень кандидата педагогических наук. В 1988–1992 годах работал учителем истории и обществоведения в школе №115 Челябинска, следующие семь лет руководил городской МОУ СОШ №41. В 2005–2010 годах был начальником управления по делам образования Челябинска. В апреле 2010 года действующий на тот момент губернатор Михаил Юревич назначил Александра Кузнецова министром образования и науки Челябинской области. На этом посту он сменил Владимира Садырина, который стал первым замглавы ведомства и впоследствии также возглавил педагогический вуз — Челябинский государственный педагогический университет (прежнее название ЮУрГГПУ).

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет (ЮУрГГПУ) является одним из старейших вузов Челябинской области. Был основан в 1934 году как Челябинский педагогический институт. В 1995 году был переименован в Челябинский государственный педагогический университет, в 2016 году — ЮУрГГПУ. В структуру вуза входят десять факультетов, высшая школа физической культуры и спорта, профессионально-педагогический институт, а также филиал в Миассе.

Михаил Бычков