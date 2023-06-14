Рэпер Scally Milano оштрафован на 40 тыс. руб. по административному протоколу о дискредитации армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 14 июня, оштрафовал на 40 тыс. руб. 21-летнего рэпера Scally Milano (Даниил Дмитриев) по административному делу о дискредитации вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) и Екатерина Мизулина

Фото: страница Scally Milano в Telegram Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) и Екатерина Мизулина

Фото: страница Scally Milano в Telegram

Привлечь рэпера к ответственности попросил депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Романов. Как сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда, сторона защиты заявила, что не будет оспаривать решение.

Сам музыкант на заседание не пришел. Его интересы представлял адвокат Шамиль Сулиманов. Он пояснил в суде, что нецензурный ролик был опубликован некими неизвестными лицами в сети, а сам подзащитный его не выкладывал. Более того, подчеркнул защитник, видео было сделано в 2022 году на концерте другого артиста и через два дня после начала спецоперации — 26 февраля, а не в апреле 2023 года, как указано в протоколе. Тогда ответственности за такого рода деяния (ст. 20.3.3 КоАП и ст. 280.3 УК) еще не было.

После того как по сети разошлось видео, где силовики срывают петербургский концерт Scally Milano, который прошел 23 апреля в «Гигант Холле», руководительница общественной организации «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина также обратила внимание правоохранителей на творчество рэпера.

По ее мнению, в текстах исполнителя содержалась пропаганда запрещенных веществ, а со сцены звучали призывы против спецоперации. Изначально госпожа Мизулина сообщила со ссылкой на СМИ, что во время выступления от передозировки наркотиков погибла несовершеннолетняя девушка, однако потом сама опровергла эту информацию.

Позже выяснилось, что среди посетителей были выявлены шестеро пьяных подростков, а самого Даниила Дмитриева вскоре отпустили из отдела полиции.

Через несколько дней Scally Milano лично встретился с Екатериной Мизулиной, после чего общественница попросила СКР отменить проверку песен музыканта, а также «быть снисходительнее» к певцу. Однако депутат Михаил Романов заявил, что помимо прочего Даниил Дмитриев допустил публичное высказывание, дискредитирующее использование армии России, и должен за это понести наказание.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург