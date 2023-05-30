В Петербурге начнут продавать черешню из Мелитополя

В Петербург начнутся поставки черешни бренда «Мелитопольская черешня» из Запорожья. Об этом 30 мая рассказал 47news глава пророссийской администрации Мелитопольского района Андрей Сигута.

По его словам, поставки могут начаться с 10 июня, когда ягоды сорта «Мелитопольская ранняя» станут транспортабельными. В прошлом году запорожскую черешню начали продавать в Москве, Пензе и Волгограде.

Как уточнил Андрей Сигута, оптовая цена черешни из Мелитополя составляет 130-150 руб. за килограмм. При этом средняя цена краснодарской ягоды находится на уровне 260-270 руб. за килограмм. Позже собеседник издания перезвонил редакции и добавил, что цена на первую партию составит 290 руб., позже будет расти.

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