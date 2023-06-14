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Коммерсантъ FM
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Кассационный суд вернул дело Роберта Мусина на пересмотр

В Самаре шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил определение суда апелляционной инстанции по уголовному делу в отношении экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина, сообщает «Интерфакс». Дело направлено на новое рассмотрение в Верховный суд Татарстана. При этом кассационный суд отправил Роберта Мусина под стражу на три месяца.

Роберт Мусин

Роберт Мусин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Роберт Мусин

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Осенью 2021 года по решению Вахитовского райсуда Казани Роберт Мусин был приговорен к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным в шести эпизодах злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Позже Верховный суд Татарстана снизил срок до 11 лет. Однако данное решение было обжаловано в кассационной инстанции.

Центробанк лишил Татфондбанк лицензии в марте 2017 года. Позже кредитную организацию признали банкротом. В 2018-м по решению Арбитражного суда Татарстана был признан банкротом и сам Роберт Мусин.

О злоупотреблениях в Татфондбанке и других банках Татарстана «Ъ» писал в материале «Утраченное считать уплаченным».

Дмитрий Ларин, Казань

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