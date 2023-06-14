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На Ново-Учалинском подземном руднике запущена система позиционирования рабочих

На Ново-Учалинском подземном руднике (АО «Учалинский ГОК») была запущена система позиционирования рабочих и транспорта. Она позволит определять местонахождение работников в случае возникновения опасности. Проектированием и строительством занималась УГМК-Телеком.

Фото: предоставлено пресс-службой Учалинского ГОКа

Система состоит из устройств регистрации персонала и транспорта, индивидуального светильника со встроенной меткой точного позиционирования, устройств регистрации, установленных в шахтном транспорте, а также ПО, позволяющего диспетчеру в режиме онлайн анализировать полученные данные. Руководитель проектов Учалинского участка УГМК-Телеком Павел Кшуманев добавил, что диспетчеров ГОКа уже обучили работать с новым оборудованием.

В ближайшее время будет заключено дополнительное соглашение на техническое обслуживание системы позиционирования, которое будут осуществлять специалисты Блока технического обслуживания УГМК-Телеком. Руководитель Группы перспективного развития Блока Георгий Фахретдинов подчеркнул, что сейчас идет подготовка необходимого пакета документов и подбор дополнительного персонала, который задействуют на будущих объектах.

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