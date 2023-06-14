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Две донские угольные компании перешли под контроль «СБК Премьер»

АО Шахтоуправление «Обуховская» и АО «Донской антрацит», ранее принадлежавшие украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, перешли под управление московской компании «СБК Премьер» (учреждена Сбербанком, в настоящий момент сведения о владельцах скрыты). Об этом сообщает «Ъ».

По информации системы «СПАРК-Интерфакс», «СБК Премьер» осуществляет права акционера АО «Донской антрацит» и АО Шахтоуправление «Обуховская» в отношении 100% акций, принадлежащих контролируемой иностранной компании Fabcell Limited. Соответствующее разрешение об осуществлении прав акционера компании предоставила ФНС 7 июня.

Как пишет «Ъ», принадлежащая Ринату Ахметову ДТЭК приобрела эти угольные компании в июне 2012 года. В июне 2021 года ДТЭК сообщило о планах передачи активов. Шахты были в залоге у Сбербанка и отошли банку в рамках списания долга ДТЭК.

В 2022 году Сбербанк продал акции компаний кипрской Valleyton Investments за $230 млн. Новый владелец также получил право требования по кредиту, выданному Сбербанком на сумму $446,8 млн.

В прошлом году финансовые показатели предприятий стали хуже. Выручка «Обуховской» сократилась на 11,7%, до 11,6 млрд руб., убыток составил 7,8 млрд руб. Выручка «Донского антрацита» сократилась на 16% — до 2,4 млрд руб., при этом чистая прибыль составила 6,4 млрд руб. против убытка 101 млн руб. в 2021 году за счет разовых доходов.

Анастасия Назарова

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