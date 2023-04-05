Е1: у екатеринбургского «Водоканала» обнаружили кредиторскую задолженность на 2,6 млрд рублей

Во время прокурорской проверки в екатеринбургском МУП «Водоканал» выяснилось, что на 1 ноября 2022 года за Водоканалом числилась кредиторская задолженность по договорам технологического присоединения к сетям на 2,67 млрд руб., сообщает Е1 со ссылкой на источник.

По данным собеседника издания, долги начали формироваться еще в 2019 году. «У потребителей по большинству таких договоров присоединения сейчас стоят незаконные врезки на водоснабжение и водоотведение. Поэтому, по сути, Водоканал недополучает прибыль в виде ежемесячных платежей за пользование сетями. Таких договоров, где подключение было оплачено, а работы не выполнены, десятки», — прокомментировал источник издания. Он также добавил, что сумма нецелевого расходования средств инвестпрограммы по одному из договоров составила более 140 млн руб. Кроме того, проверка нашла факты «необоснованного завышения первоначальной стоимости материалов, работ и оборудования».

Издание сообщает, что предложение покинуть пост советника гендиректора получил депутат городской думы Екатеринбурга Александр Караваев. В пресс-службе МУП «Водоканал» не стали комментировать информацию, сославшись на то, что прокурорская проверка еще не завершилась.

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