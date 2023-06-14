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Самарский минздрав проверит информацию о гибели жительницы Самары из-за врачебной ошибки

Министерство здравоохранения Самарской области проведет проверку по вопросу оказания медицинской помощи 25-летней местной жительнице, которая могла скончаться из-за неверно поставленного диагноза и назначенного лечения. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в региональном правительстве.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что жительница Самары якобы отравилась напитком «Мистер Сидр», впала в кому и была госпитализирована в токсикологический центр 1 июня. По информации пользователей, врачи не нашли у нее признаков отравления и лечили от почечной недостаточности, в итоге она скончалась, а парень, который употреблял с ней спиртосодержащую жидкость, выжил.

Ранее в напитке «Мистер Сидр», который, по версии следствия, вызвал массовое отравление жителей регионов России, была обнаружена опасная концентрация метанола и метилбутирата. К таким выводам пришли эксперты Ульяновской области.

Георгий Портнов

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