В Ульяновской области в контрафакте обнаружена опасная концентрация метанола и метилбутирата

Метанол и метилбутират в пропорциях, опасных для жизни и здоровья, обнаружен в 441 образце спиртосодержащего напитка «Мистер сидр», который был изъят и отправлен на экспертизу в Ульяновской области. Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области Фото: Пресс-служба УМВД по Курганской области

«Подготовленная ориентировка отправлена по Ульяновской и Самарской области. Торгово-розничным сетям рекомендовано приостановить торговлю и разместить информацию о временном отказе приобретения продукции в связи с тяжелыми случаями отравления»,— говорится в сообщении.

Кроме того, по итогам рейдов в Ульяновской области установлено, что ни в одной товарной точке напиток «Мистер Сидр» не остался. Жидкость была снята с продажи или изъята.

По состоянию на понедельник в Ульяновской области число отравлений контрафактом выросло до 67. В регионе от употребления напитка «Мистер Сидр» погиб 21 человек.

Георгий Портнов