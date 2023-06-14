Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При пожаре в Новосибирске погиб 11-летний мальчик

В Новосибирске ранним утром загорелся дачный дом. В огне погиб 11-летний мальчик. Из горящего строения успели вытащить четырехлетнего ребенка, он госпитализирован в ожоговый центр.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:52 по местному времени (3:52 мск). К прибытию пожарных строение дома и баня были полностью в огне. Площадь пожара составила 33 кв. м, его тушили семь минут.

На месте происшествия работают психологи МЧС, они оказывают помощь пострадавшим от пожара родителям мальчиков. Причина возгорания неизвестна.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...