При пожаре в Новосибирске погиб 11-летний мальчик

В Новосибирске ранним утром загорелся дачный дом. В огне погиб 11-летний мальчик. Из горящего строения успели вытащить четырехлетнего ребенка, он госпитализирован в ожоговый центр.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило в 7:52 по местному времени (3:52 мск). К прибытию пожарных строение дома и баня были полностью в огне. Площадь пожара составила 33 кв. м, его тушили семь минут.

На месте происшествия работают психологи МЧС, они оказывают помощь пострадавшим от пожара родителям мальчиков. Причина возгорания неизвестна.

Лусине Баласян