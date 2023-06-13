В Крыму и на Кубани из-за дождей прогнозируют подтопления

В Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах прогнозируют подтопления поселений, расположенных в низменностях. Об этом сообщила пресс-служба ВНИИ ГОЧС.
Фото: Пресс-служба МЧС России
На минувшей неделе из-за дождей наблюдалось кратковременное повышение уровня воды в водоемах указанных регионов. Риски подтоплений в этих местах сохранятся в середине июня.
По данным краснодарского ЦГМС, в Краснодарском крае 14 июня ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами ливни. В отдельных районах скорость ветра усилится до 23 метров в секунду.
Повышение уровня воды, по данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, ожидается в водоемах Мостовского, Лабинскиго, Курганинского, Усть-Лабинского, Отрадненского, Апшеронского районов и в реках Черноморского побережья.
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