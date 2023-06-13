Путин передал 100% акций «Вайнахавиа» Чечне

Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает передать 100% акций АО «Вайнахавиа» из федеральной собственности Чеченской Республике. Это позволит Чечне привлечь инвестиции для модернизации международного аэропорта Грозный. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как говорится в указе, передача акций акционерного общества позволит правительству Чечни привлечь до конца 2026 года инвестиции на сумму минимум 7,14 млрд руб. для «комплексной реконструкции, строительства и модернизации объектов инфраструктуры» международного аэропорта Грозный (Северный) имени А. А. Кадырова. Акции должны быть переданы в течение шести месяцев.

Строительство международного терминала городского аэропорта Грозного в форме полумесяца началось в июле 2022 года. В 2018 году в Минтрансе оценивали реконструкцию аэропорта в 15,7 млрд руб. В 2023 году для реконструкции из бюджета выделят 1,3 млрд руб., в 2024-м — 2,5 млрд руб.

Анастасия Ларина