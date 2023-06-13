«Мехуборка» поборется за концессию

Федеральная группа компаний «Мехуборка» подала иски об обязании минэкологии Башкирии повторно провести процедуры принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионных соглашений по строительству заводов по переработке ТКО. Ранее такие соглашения сроком на 27 лет были заключены с тремя компаниями холдинга «ВИС». Общий объем инвестиций анонсировался в сумме более 10 млрд руб., большую часть из которых предоставит Российский экологический оператор. В заявлениях отмечается, что минэкологии установило избыточные и неправомерные требования к заявкам участников. По мнению юристов, перспективы удовлетворения исков выглядят невысокими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев заявляет, что компания была готова заключить соглашение с минэкологии Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Генеральный директор ООО «Дюртюлимелиоводстрой» Евгений Юдинцев заявляет, что компания была готова заключить соглашение с минэкологии Башкирии

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Компании, аффилированные с холдингом «Мехуборка» (основным совладельцем является бизнесмен Константин Жаркевич) — ООО «Башкирское экологическое сотрудничество «Союз», ООО «Русэко» и ООО «Автолайн» — подали в арбитражный суд Башкирии иски к минэкологии республики и республиканскому УФАС. В них они оспаривают итоги приема заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения трех концессионных соглашений по созданию и эксплуатации объектов обработки и захоронения ТКО под Уфой, в Краснокамском и Дюртюлинском районах. Истцы просят признать недействительными процедуры принятия заявок о готовности к участию в конкурсе и обязать минэкологии провести их повторно.

В исках отмечается, что минэкологии установило избыточные и неправомерные требования к заявкам участников, чем нарушило ФЗ «О концессионных соглашениях» и «О защите конкуренции».

Рассмотрение заявлений назначено на 10 августа. Параллельно истцы просили наложить обеспечительные меры и приостановить процедуры заключения спорных концессионных соглашений, но суд счел, что это может привести к отсрочке на неопределенный срок выполнения работ на объектах, и отказал.

В конце 2022 года на официальном портале проведения торгов были опубликованы предложения компаний группы «ВИС» — ООО «Русэкогрупп-Краснокамск», ООО «Русэкогрупп-Дюртюлинский» и ООО «Русэкогрупп-Уфа» — о намерении заключить с властями республики концессионное соглашение по созданию и эксплуатации объектов обработки и захоронения ТКО. В апреле правительство Башкирии заключило концессионные соглашения сроком на 27 лет с «Русэкогрупп-Краснокамск», «Русэкогрупп-Дюртюлинский» и «Русэкогрупп-Уфа». На сайте торгов сообщалось, что заявок от других компаний не поступало.

Ранее директор по региональному развитию «Мехуборки» Евгений Юдинцев сообщал «Ъ-Уфа», что в 2022 году «Дюртюлимелиоводстрой» (входит в «Мехуборку», является региональным оператором по обращению с отходами во второй территориальной зоне, куда входят Дюртюли, Агидель, Межгорье, Нефтекамск и 12 районов) обращался в минэкологии Башкирии с инициативой о заключении концессионного соглашения, но получил отказ. Тем не менее, по его словам, компания намеревалась подать заявку для участия в конкурсе в Дюртюлинском районе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», предприятия группы «ВИС» планировали инвестировать в строительство объектов около 10 млрд руб., в том числе — средства Российского экологического оператора (в виде облигаций). До начала окупаемости объектов размер концессионной платы, которую должен будет выплачивать концессионер, составит 20% от прибыли, а затем — 50%. Недополученные доходы компании республика должна покрывать за счет субсидий из бюджета. Также концессионеру гарантируется возмещение разницы между экономически обоснованным тарифом, исходя из объема инвестиций и затрат на эксплуатацию объектов, и тарифом, установленным «с учетом соблюдения ограничения роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги».

Ранее концессионное соглашение по строительству комплексов обращения под Уфой было поводом для антимонопольного и арбитражного разбирательств. Прием заявок приостанавливался арбитражным судом Башкирии по жалобе АО «Спецавтохозяйство по уборке города», которое позже отказалось от заявленных требований. Также жалобу в УФАС подавало уфимское ООО «Эльбрус», однако затем ее отозвало.

В минэкологии Башкирии вчера сообщили «Ъ-Уфа», что процедура принятия заявок о готовности к участию в спорных конкурсах «проведена в соответствии с действующим законодательством».

«Согласно правовой позиции, сформулированной Верховным судом РФ, условие торгов может быть признано незаконным только тогда, когда будет установлено, что оно включено специально для обеспечения победы конкретному участнику. С учетом заявленных оснований иска, актуальной судебной практики перспективы удовлетворения исков выглядят невысокими. Тем более, что заключение концессионного соглашения по итогам закупки будет являться неустранимым процессуальным препятствием для выбранного истцами способа защиты нарушенного права»,— полагает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

Влада Шипилова