РАД снимает корону с Выборгской набережной

Российский аукционный дом выставил на продажу здание ресторана «Бургер Кинг» на Выборгской набережной, 55, за 142 млн рублей. Новому владельцу достанется земельный участок площадью 2003 кв. м и обременения в виде арендатора с точкой быстрого питания, выселить которую можно только через четыре года. Эксперты полагают, что на участке можно возвести многофункциональный центр с апартаментами и офисными помещениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Российский аукционный дом» Фото: АО «Российский аукционный дом»

Как сообщает РАД, территория предназначена для нежилого строительства. Арендатором участка выступает ООО «Оскар», которое владеет рестораном «Бургер Кинг». Согласно ЕГРН, компания арендует нежилое помещение площадью 105 кв. м, договор действует до июля 2027 года. Прием заявок осуществляется до 13 июля, торги назначены на 14 июля.

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский полагает, что покупатель объекта с высокой вероятностью предложит пересмотреть условия договора аренды.

«Если учесть, что у данного земельного участка вид разрешенного использования для размещения промобъектов, то вариантов полезного использования этой земли может быть довольно много: от строительства небольшого многофункционального комплекса до возведения апарт-отеля с отдельным крылом под офисную и рекреационную часть. Тут может быть возведена и складская недвижимость или какой-то административный объект. Для более полезного использования площади с целью получать больше выгоды от эксплуатации целесообразность сноса имеющейся постройки возрастает»,— пояснил эксперт.

Партнер и руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин отметил, что место лучше всего подходит для строительства офисного здания. Сумма инвестиций в будущий проект, по оценкам господина Трушина может составить около 450–600 млн рублей.

Вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина отметила: «Это очень лакомый кусок набережной. Конечно, всем хотелось бы там построить жилье и максимизировать свою прибыль, но это невозможно. Поэтому, скорее всего, там появятся апартаменты или отель, ресторан, либо чей-то офис. В спекулятивные офисы я не очень верю, именно в этой локации их много».

Екатерина Рязанова