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Коммерсантъ FM
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Турция открывает россиянам карты

Как будет работать система безналичной оплаты

В Турции заработала оплата по СБП и картами российских банков, сообщает портал Marketoverview. Платежи проходят через сервис SigmaPay, который позволяет использовать карты всех систем — Visa, Mastercard и «Мир». Пока опция доступна лишь в некоторых ресторанах и торговых точках.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сможет ли SigmaPay восполнить отсутствие банковских карт? И как работает сервис? Эти вопросы “Ъ FM” задал независимому эксперту на платежном рынке Дмитрию Вишнякову:

«Это один из обычных эквайров, который предоставляет услуги по обработке электронных безналичных платежей по картам, приложениям, "кошелькам" своим клиентам — торговым точкам. В данном случае они продают услуги по приему российских карт. Скорее всего, они либо проводят международную обработку этих операций между Россией и Турцией на базе Национальной системы платежных карт, то есть они соединены своей сетью по этим трансакциям с НСПК, либо проводят это по межбанковским каналам как российский платеж. Я думаю, это не очень известная крупная система по сравнению с другими поставщиками.

Насколько это будет популярно, распространено, будет зависеть от тех усилий, которые этот эквайр будет предпринимать для продвижения своих услуг».

При этом при оплате с помощью SigmaPay курс конвертации валют лира и рубль отличается на 12%. Председатель совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов отмечает, что это вряд ли отпугнет россиян в отсутствии альтернатив:

Какие варианты безналичных платежей рассматривают Россия, Индия и Турция

«По обычным временам комиссия немножко безумная, но, поскольку сейчас нет хороших платежных инструментов для россиян в Турции и большинстве других стран, будет некий компромисс. Продавцы будут готовы дотировать часть комиссии за свой счет, чтобы получить российских клиентов, а те, в свою очередь, станут этими сервисами пользоваться.

Основная проблема в таких операциях по карте "Мир" в том, что на турецкой стороне очень сложно фильтровать платежи по кредиткам санкционных банков, которые токсичны и грозят вторичным риском для стороны, их принимающей. Если здесь, например, есть кредитная организация, которая не находится под ограничениями и через которую проходят все трансакции, то, наверное, эта схема более устойчива. В таком случае сложнее найти формальные основания, чтобы ее закрыть».

Еще год назад россияне могли платить в Турции с помощью карт системы «Мир». Ее поддерживали пять крупных банков республики, однако с конца сентября 2022-го из-за угрозы вторичных санкций все кредитные организации прекратили работу с российской платежной системой.

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Дарья Фоменко

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