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Коммерсантъ FM
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Японский биржевой индекс Nikkei достиг 33-летнего максимума

Ключевой биржевой индекс Японии Nikkei 225 по результатам торгов закрылся на уровне 33 018 пунктов, что произошло впервые с июля 1990 года. В ходе сессии индекс прибавил сразу 1,8% благодаря ожиданиям замедления инфляции в США, опубликованным планам Toyota по внедрению новых технологий для производства электрических автомобилей, а также информации о переговорах между руководством компании OpenAI и японской корпорации SoftBank.

Индекс Nikkei растет уже несколько дней подряд за счет позитивного настроя инвесторов, вызванного информацией о том, что ЦБ Японии сохранит низкие учетные ставки на фоне ожиданий низкой инфляции и постепенного оживления экономической активности в стране. «Если торгуемые на японских биржах компании смогут воспользоваться этой возможностью и оправдать позитивный настрой инвесторов улучшением своей деятельности, это, скорее всего, приведет к продолжительному тренду притока средств инвесторов»,— цитирует The Wall Street Journal исследователя NLI Research Institute Тизиру Мориситу.

Евгений Хвостик

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