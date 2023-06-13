Инфляция в США в мае замедлилась до 4%

В мае индекс потребительских цен (CPI) в США вырос на 4% по сравнению с маем 2022 года, передает USA Today. Это минимальный прирост с марта 2021 года. В апреле этот показатель составлял 4,9%. Инфляция в США замедляется уже 11-й месяц подряд благодаря торможению роста цен на продукты и снижению цен на топливо.

Майская динамика инфляции в США уложилась в прогнозы аналитиков, опрошенных агентством Dow Jones, ожидавших рост как раз на 4%. Ранее эксперты уже предполагали, что, если инфляция продолжит замедляться, это укрепит ФРС в намерении не повышать учетную ставку на ближайшем заседании.

«Больше всего вдохновляет то, что динамика в годовом исчислении, похоже, сильно идет вниз,— цитирует телеканал CNBC главного экономиста Moody`s Analytics Марка Занди.— Такая динамика будет хорошо воспринята, она воодушевит рынок, показав движение в правильном направлении».

Евгений Хвостик