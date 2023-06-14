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Коммерсантъ FM
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ISU без России не катит

Международный союз конькобежцев потерял более $1 млн из-за санкций против российских спортсменов

Потери Международного союза конькобежцев (ISU) из-за отстранения от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой федерации, российских спортсменов, прежде всего фигуристов, превысят в нынешнем году $1 млн. Это вызвано тем, что ISU больше не получает денег от реализации в России коммерческих и медийных прав. Объем потерь может показаться незначительным, но стоит учитывать, что ISU по уровню доходов далеко не Международная федерация футбола (FIFA). К тому же 2022 год федерация закончила с убытками, а ее резервный фонд, из которого и будут компенсироваться недополученные из России средства, не дотягивает и до $3 млн.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Международный союз конькобежцев представил финансовую отчетность за 2022 год. ISU, в ведении которого находятся три вида спорта — фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек,— официально признал, что его решение отстранить от участия в соревнованиях российских спортсменов создает дополнительную финансовую нагрузку на бюджет структуры. В отчете отмечается, что по итогам 2023 года ожидается фиксация потери $1,1 млн из-за отсутствия на соревнованиях россиян, а также запрета на проведение в России международных турниров. Речь, понятно, в основном о российских фигуристах, выступавших в роли хедлайнеров любых соревнований, особенно в женском катании. У одиночниц, напомним, россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова на Играх-2022 в Пекине заняли первое и второе места соответственно. В соревнованиях пар российские дуэты Евгения Тарасова—Владимир Морозов, Анастасия Мишина—Александр Галлямов завоевали серебро и бронзу, Виктория Синицына и Никита Кацалапов были вторыми в танцах, плюс сборная России была лучшей в командном турнире.

В отчете ISU сообщается, что «санкции в отношении России вылились в практически полное отсутствие поступлений от рекламы и реализации медийных прав в России». На самом деле, как понятно из отчета, убытки ISU уже понесла. Другое дело, что отражены они будут в отчетности за 2023 год, которая будет опубликована только в 2024 году. Так что уже сейчас можно умножать размер потерь ISU на два (за 2022 и 2023 годы). Для выравнивания ситуации ISU планирует задействовать средства из резервного фонда. Он небольшой. На 31 декабря 2022 года в нем хранилось $2,8 млн. Отчасти поспособствует стабилизации бюджета и состоявшаяся в 2022 году продажа офисов ISU в Давосе за $1,44 млн. Суммарный же доход федерации составил $28,8 млн. Но год все равно получился убыточным. Общие потери превысили $21 млн. Пока, впрочем, большая часть этих убытков является бумажной. У ISU имеется пакет облигаций, стоимость которого оценена в $293 млн. Но, как отмечается в отчете, в 2022 году на долговой рынок одновременно негативно воздействовали и высокая инфляция, и рост ставок центральных банков, и рост доходности облигаций. В результате после переоценки портфеля на 31 декабря 2022 года образовался нереализованный убыток в размере $21 млн. В ISU не видят в этом проблемы, отмечая, что намерены держать бумаги до срока погашения, что не позволит превратиться бумажному убытку в реальный. Напротив, ISU рассчитывает на получение прибыли. Но это если федерации не придется экстренно закрывать позиции по каким-то бумагам. Такое уже случилось. Из-за падения рейтинга ряда бумаг в портфеле ISU ниже инвестиционного их пришлось продать, что вылилось уже в реальный убыток в размере $1,43 млн. Этот эпизод, впрочем, составители отчета предлагают не драматизировать.

Напомним, что российских спортсменов ISU отстранил от участия в соревнованиях весной 2022 года, вскоре после начала событий на Украине. В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям допускать к участию в международных турнирах россиян, которые не связаны с силовыми структурами и не высказывались в поддержку специальной военной операции на Украине. Однако в конце прошлой недели ISU принял решение о продлении отстранения россиян.

Александр Петров

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