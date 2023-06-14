Дело адвоката-блогера зашло на новый круг

Городской суд Ессентуков начал слушать уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Новикова, который известен благодаря резонансным сюжетам на YouTube. Господин Новиков, который в начале 2000-х годов работал судьей в Сочи, в своих видеороликах делал громкие заявления о якобы имеющейся коррупции в судебной системе. Однако в июне 2021 года сам адвокат был арестован по подозрению в причастности к взяточничеству. Дмитрий Новиков настаивает на том, что уголовное дело сфабриковано в отместку за его гражданскую активность.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Новиков известен благодаря резонансным разоблачительным сюжетам на YouTube

Фото: instagram.com / sochi_novikov Дмитрий Новиков известен благодаря резонансным разоблачительным сюжетам на YouTube

Фото: instagram.com / sochi_novikov

В Ессентуках (Ставропольский край) городской суд провел первое заседание по уголовному делу в отношении члена адвокатской палаты Краснодарского края Дмитрия Новикова, который обвиняется в покушении на посредничество при передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как сообщили «Ъ» участвующие в процессе адвокаты, прокурор огласил обвинительное заключение, а затем Дмитрий Новиков и его защитники (сегодня их присутствовало шесть) выразили свое отношение к обвинению, заявив о невиновности подсудимого.

«Ъ» ранее сообщал о том, что уголовное дело в отношении Дмитрия Новикова и его водителя Владимира Калугина было возбуждено в июне 2021 года по заявлению подзащитного адвоката Ярослава Макагонова. За две недели до этого сотрудник ЧОПа Макагонов устроил стрельбу на парковке краснодарского ЖК «Адмирал», ранив охранника из травматического пистолета. После инцидента было возбуждено дело о хулиганстве с применением оружия, Ярослав Макагонов скрылся от следствия, но тем не менее вскоре нашел возможность связаться с адвокатом Дмитрием Новиковым и попросил его войти в дело в качестве защитника.

По версии обвинения, Дмитрий Новиков попросил у клиента 2 млн руб., пояснив, что средства нужны для передачи следователю и судье за переквалификацию дела, а также за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Ярослав Макагонов назначил встречу для передачи денег на привокзальной площади Новороссийска, 1 июня 2021 года приехавший туда водитель Владимир Калугин был задержан, через несколько дней в Москве арестовали и самого Дмитрия Новикова.

Нынешнее слушание в Ессентукском городском суде — уже вторая попытка рассмотреть дело по обвинению Дмитрия Новикова в коррупции. В ноябре прошлого года суд вернул дело прокурору для устранения недоработок в обвинительном заключении.

По мнению адвоката Романа Новикова (сына Дмитрия Новикова), доработка обвинительного заключения не устранила нарушений УПК. «В документе по-прежнему не конкретизирован способ совершения преступления, место и время, не перечислены действия Дмитрия Новикова, свидетельствующие о его намерении передать взятку»,— пояснил Новиков-младший. Также в обвинительном заключении отсутствуют данные о взяткополучателе, его полномочиях и о том, мог ли он реально повлиять на исход уголовного дела в отношении Ярослава Макагонова, уточнил защитник Олег Решетняк.

В целом защита Дмитрия Новикова исходит из того, что в отношении подсудимого была совершена провокация: переданные Ярославом Макагоновым средства, по версии защиты, являлись адвокатским гонораром. Уголовное дело в отношении Владимира Калугина приостановлено в связи с ухудшением состояния его здоровья.

«Ъ» не раз писал о деятельности Дмитрия Новикова, который до 2003 года был судьей Хостинского районного суда Сочи, в 2010 году он был привлечен к уголовной ответственности за должностные преступления, с того момента экс-судья начал кампанию по разоблачению бывших коллег. Сюжеты Дмитрия Новикова, выложенные на YouTube, набирали десятки тысяч просмотров. В 2019 году он получил статус адвоката и продолжил публикацию скандальных видеоматериалов. После ареста в 2021 году Дмитрий Новиков не раз заявлял о том, что правоохранительные органы и судебная система мстят ему.

Анна Перова, Краснодар