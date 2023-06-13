Бывших управленцев избавили от убытков

Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении иска структуры банка «Траст» и предприятия группы «Здоровая ферма» — «Уральская мясная компания» о взыскании убытков в размере почти 119 млн руб. с бывших директоров организации Юрия Вдовина и Виталия Мордовцева. Речь идет об ущербе, причиненном компании в результате налоговых правонарушений. «Уральская мясная компания» намерена обжаловать решение суда. Ранее истцы требовали с экс-директоров взыскания убытков на 683 млн руб., но их иск был отклонен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ранее истцы проиграли суд о взыскании 683 млн руб. убытков, причиненных предприятию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Ранее истцы проиграли суд о взыскании 683 млн руб. убытков, причиненных предприятию

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ООО «Уральская мясная компания» (УМК, входит в группу «Здоровая ферма») и дочерняя организация банка непрофильных активов «Траст» — ООО «Траст птицеводческий холдинг» — проиграли спор о взыскании убытков на сумму 118,8 млн руб. с бывших руководителей предприятия Юрия Вдовина и Виталия Мордовцева. Арбитражный суд Челябинской области отказал в удовлетворении соответствующего иска. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке арбитражных дел.

Дело рассматривается в суде с августа 2020 года. Истцы просили взыскать 101,5 млн руб. солидарно с Виталия Мордовцева и Юрия Вдовина, еще 17,3 млн руб. персонально с господина Мордовцева. В группе «Черкизово», которой с декабря 2022 года принадлежит УМК в составе бройлерного направления «Здоровой фермы», пояснили “Ъ-Южный Урал”, что речь идет об убытках, причиненных в результате налоговых правонарушений экс-директоров. «Арбитражный суд Челябинской области вынес решение об отказе ООО “Уральская мясная компания” во взыскании убытков, возникших из-за занижения бывшими руководителями налогооблагаемой базы при строительстве Кунашакской птицефабрики. Причиной отказа в иске явился пропуск сроков исковой давности»,— сообщили в пресс-службе группы. Владелец УМК, АО «Агропромышленный комплекс “Михайловский”» (входит в группу «Черкизово»), намерен обжаловать решение суда.

В пресс-службе БНП «Траст» сообщили, что обсуждают возможность обжалования решения с новым собственником УМК. «Суд отказал в процессуальном правопреемстве новому владельцу, поэтому ООО “Траст-ПХ” все еще является участником процесса»,— прокомментировали в компании.

Согласно материалам дела, одним из оснований отказа АПК «Михайловское» в процессуальном правопреемстве явился факт оспаривания торгов по продаже «Здоровой фермы». Иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга в январе направило ООО «Московская сетевая компания». В марте суд постановил передать дело на рассмотрение в Москву, в начале июня апелляция подтвердила это решение.

Оба ответчика возражали против удовлетворения исковых требований. Виталий Мордовцев возглавлял предприятие с момента создания в 2010 году до августа 2012-го. Юрий Вдовин руководил в 2012–2016 годах. Получить комментарии у них не удалось.

ООО «Уральская мясная компания» расположено в Кунашакском районе. В составе группы «Здоровая ферма» до декабря 2015 года принадлежало депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив приобрел «Русгрейн Холдинг», в 2018 году агрохолдинг перешел акционеру Бинбанка Микаилу Шишханову. После санации банка «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» принадлежат «Трасту». В конце декабря 2022 года собственником 100% УМК и еще четырех компаний «Здоровой фермы» (ТД «Здоровая ферма», АО «Уралбройлер», ГК «Здоровая ферма», «Здоровая ферма деликатесы») стало АПК «Михайловское». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб.

Ранее суды рассмотрели еще одно заявление УМК и структуры «Траста» к экс-директорам о взыскании убытков на сумму 683,7 млн руб. Суд первой инстанции установил, что компания получила ущерб в результате налоговых махинаций: руководители незаконно возмещали НДС, искусственно завышая цену закупаемого оборудования и строительно-монтажных работ. В ноябре 2021 года арбитражный суд области в полном объеме удовлетворил иск. Однако в мае 2022-го апелляция отменила это решение в связи с пропуском срока исковой давности, не оспаривая факт причинения убытков.

Юлия Гарипова