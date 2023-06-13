Лидерами по объему отгружаемой продукции из Свердловской области в 2023 году стали Узбекистан и Казахстан

За первые пять месяцев 2023 года лидерами по объему отгружаемой продукции из Свердловской области стали Узбекистан и Казахстан, рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин на конференции ИД «Коммерсантъ-Урал» «Логистика и ВЭД в новой системе координат». «Третье место занимает Азербайджан, обойдя чуть-чуть Китай, который четыре года назад обошел США, десятилетиями являвшегося нашим торгово-экономическим партнером №1, в том числе по титановой тематике»,— отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ТОП-5 внешнеторговых партнеров Свердловской области в 2022 году вошли Китай, Казахстан, США, Германия и Турция, сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин. По его словам, такая динамика по формированию стран-партнеров была заложена еще с 2014 года. Сейчас особенностью внешнеторговых связей в регионе является сокращение экспорта и рост импорта.

По словам господина Беседина, до 2022 года торгово-экономическими партнерами Свердловской области были более 150 стран, однако их число немного сократилось на фоне санкций в 2022 году. «Сегодня для нас стратегически важным является Иран. Наиболее пристальное внимание вызывают Южно-Азиатские страны, в первую очередь Индия. Турция по-прежнему интересна, как и страны Латинской Америки»,— добавил он.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Дмитрий Брусянин уточнил, что в 2022 году как сроки, так и стоимость доставки выросли на 20-30%. Такую динамику он объяснил тем, что на 20% выросла стоимость грузовиков, комплектующих и перевозочной деятельности. «Если сравнивать 2021, 2022 и 2023 годы, то у нас сохранилось количество предприятий, оборот компаний вырос, зарплата подросла. Это говорит о том, что логистические компании смогли найти новые выходы: Китай, Турцию и Азербайджан»,— отметил господин Брусянин.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте