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Коммерсантъ FM
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Из Пермского театра оперы и балета увольняется главный дирижер

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Мигран Агаджанян заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что уходит из театра. В своем посте дирижер поблагодарил коллектив Пермской оперы, режиссера Владиславса Наставшевса и приглашенных солистов за работу над оперой «Бал-маскарад».

Мигран Агаджанян

Мигран Агаджанян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Мигран Агаджанян

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Мной было обещано, что я доведу гастроли в Мариинском и премьеру Бала (оперы Дж. Верди "Бал-маскарад".— “Ъ”) до конца, после чего уйду. Ничего не изменилось, я уже написал заявление об уходе. Я только надеюсь, что театр уже сам доведет до конца еще одно наше начинание — выпуск диска Травиаты с Надеждой Павловой. Мы этот диск записали на очень достойном уровне»,— пишет господин Агаджанян.

Мигран Агаджанян заявил о намерении покинуть театр в мае, после того как министерство культуры не стало продлевать контракт с гендиректором Пермской оперы Довлетом Анзароковым. Господин Анзароков связывал свое увольнение с конфликтом с региональным министром культуры.

Подробнее о том, как Пермская опера лишилась директора и главного дирижера,— в материале «Ъ» «Увольнение за достижения».

Константин Кадочников, Пермь

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