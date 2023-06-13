Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Ульяновск

Олег Лобунец, Евгений Пригожин и Сергей Моргачев



Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прибыл с официальным визитом в Ульяновск. Он посетил центр по набору бойцов в организацию на Локомотивной, 6Б, работающий с апреля текущего года.

По данным пресс-службы ЧВК «Вагнер», в Ульяновск также приехал известный бизнесмен Виктор Бут, ранее освободившийся из американской тюрьмы.

В презентации центра по набору бойцов в ЧВК «Вагнер» приняли участие ветераны первой чеченской кампании: Герой России Игорь Лобунец, а также депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев. Евгений Пригожин дал высокую оценку ульяновской продукции, задействованную для решения общегосударственных задач. В частности, глава ЧВК «Вагнер» отметил автомобили марки УАЗ и самолеты Ил-76.

По словам Сергея Моргачева, на встрече обсуждались различные вопросы. «Евгений Пригожин — настоящий патриот России и своего дела, с которым всегда приятно общаться. На мероприятии присутствовали бойцы ЧВК, получившие ранения и проходящие реабилитацию. Глава ЧВК "Вагнер" лично пообещал решить все имеющиеся у них вопросы»,— рассказал «Ъ-Волга» господин Моргачев.

Андрей Сазонов