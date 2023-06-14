Как вести себя в сильную жару

Пришло лето, а вместе с ним и высокие температуры. Перегрев страшен для стариков и больных, но экстренные состояния, вызванные жарой, могут возникнуть даже у самого тренированного молодого человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

«Неважно, сколько вам лет, критически важно уметь распознать признаки надвигающейся опасности, связанной с тепловым ударом»,— предупреждает Джослин Росс Уиттстейн, врач из медицинского отделения Университета Дьюка в Северной Каролине.

Когда человек выполняет спортивные упражнения, занят физической работой или находится под воздействием высоких температур, его организм охлаждается, выделяя пот. Из-за этого происходит обезвоживание, если только не восполнить потерю жидкости. Обезвоживание резко уменьшает способность организма потеть, механизм охлаждения перестает работать, результат — тепловой удар или даже инсульт, вызванный жарой.

Так что чрезвычайно важно пить, когда жарко или когда тратишь много сил. От 70 до 90 процентов всей энергии, которая производится человеческим телом, выделяется через тепло. То же самое нагревание (нагрузка) получается, когда человек находится летом под солнцем.

Так что перед тем, как выходить на улицу или тем более заниматься спортом в жаркую погоду, нужно проконсультироваться с врачом, как себя вести, особенно если у вас хронические заболевания сердца или легких или вы принимаете лекарства, которые способствуют обезвоживанию, вроде мочегонных препаратов.

К серьезной нагрузке нужно готовиться, тренируя себя: например, постепенно увеличивая время пребывания на жаре. И все время надо пить — даже если нет жажды!

Предстоит жаркий день, да еще и упражнения? Перед этим надо выпить примерно 700 мл воды или другой жидкости. Важно, чтобы в ней не содержался кофеин, то есть нельзя пить кофе, чай и уж тем более «энергетический напиток».

Следующее, что нужно сделать,— одеться по погоде. Одежда должна быть светлой, легкой, но в то же время защищать от прямых солнечных лучей. Нелишним будет нанести солнцезащитный крем. Это дополнительно обезопасит от негативных последствий летней жары.

По материалам Американской ассоциации хирургов-ортопедов.

Ольга Грибова