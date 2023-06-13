В Москве потушили пожар на рынке «Садовод»

Пожар на московском рынке «Садовод» полностью потушен. Пострадавших нет. Об этом сообщило главное управление МЧС по Москве.

«В 11:43 пожарные локализовали возгорание на площади 30 кв. м. В 12:18 пожар полностью ликвидирован»,— сообщается в Telegram-канале ведомства.

По информации Telegram-канала Baza, на рынке горели несколько павильонов в восьмом ряду. Арендующие места на рынке предприниматели сообщили, что у них в результате пожара сгорел товар.

27 мая в результате пожара на «Садоводе» сгорели три торговых павильона на третьем этаже, никто не пострадал.

Александр Кислов