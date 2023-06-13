МЧС предостерегло население от использования воды из Лены после утечки топлива из-за аварии танкеров

Авария танкеров на реке Лена, в результате которой произошел разлив топлива, не повлияла на жизнедеятельность населения в поселках ниже по течению, угроза для жизни людей также отсутствует. Как сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области, в поселках Воронежский, Юбилейный, Визирный, селах Салтыкова, Алымовка, Никулино, Банщиково, Чечуйск, Петропавловск, Орлова и Коршуново действуют водозаборные скважины, не связанные с рекой.

«Населению рекомендовано не использовать воду из реки Лена ниже по течению от места аварии для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд вплоть до снятия режима чрезвычайной ситуации. Информация доведена до глав муниципальных образований района, проводится оповещение населения о запрете использования воды из реки»,— говорится в сообщении.

В региональном МЧС также отмечают, что в населенных пунктах выставлены дежурные посты, а сотрудники ведомства «продолжают мониторинг ситуации и замеры проб воды». В пресс-службе Восточного межрегионального СКР на транспорте сообщили, что по факту происшествия на реке Лена возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил транспортировки экологически опасных веществ) и ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения транспорта).

Столкновение двух танкеров на реке Лена произошло поздно вечером 12 июня в 25 км ниже по течению от города Киренск Иркутской области. В результате аварии произошла разгерметизация цистерны с топливом, в которой находилось 138 тонн бензина. Решением районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Киренском районе был введен режим ЧС муниципального характера. Сотрудники областной пожарно-спасательной службы произвели выставление бонов и обработку поверхности воды сорбентом, а также приступили к откачке остатков бензина из разрушенной цистерны и сбору разлившегося топлива.

Влад Никифоров, Иркутск