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Коммерсантъ FM
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Трасса Хакасия—Тува временно перекрыта из-за разрушения моста

Движение по трассе Абаза (Хакасия)—Ак-Довурак (Тува) временно закрыто на 61 км, сообщили в администрации города Ак-Довурака. Вчера, 12 июня, из-за паводка разрушился городской мост.

«Поднялся уровень воды на реке Ак, мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии»,— говорится в сообщении администрации во «ВКонтакте».

В МЧС подтвердили «разрушение дорожного полотна по причини резкого поднятия уровня рек». Из-за этого нарушено дорожное сообщение на территории Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского районов, говорится на сайте ведомства.

Глава Тувы Владислав Ховалыг 7 июня сообщал, что из-за жары произошел резкий подъем воды и размытие некоторых участков автодорог. В частности, было закрыто направление Хандагайты—Ак-Чыраа, так как вблизи села размыло подход к мосту. Он поручил председателям муниципальных образований и министерству дорожно-транспортного комплекса «вести круглосуточный мониторинг всех дорог и мостов, которые могут попасть под зону затопления».

Лаура Кеффер

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