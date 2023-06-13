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Коммерсантъ FM
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Число случаев отравления сидром в Ульяновской области выросло до 68

В Ульяновской области еще один человек отравился сидром, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Общее число случаев отравления выросло до 68 человек, из них 21 умер. Подробности о состоянии пострадавших не приводятся.

Что известно о «Мистере Сидре»

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Массовые отравления напитком «Мистер Сидр», выпущенным самарским ООО «Анди», фиксируются с 5 июня. Напиток был изъят в 11 регионах России. В нем обнаружили примеси этилбутирата и метанола. Владельца компании-производителя Анара Гусейнова обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), и арестовали.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Ядреная кража».

Лаура Кеффер

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