Ресторатор Пинский: Starbucks продал активы в России за 500 млн рублей

Сумма сделки по продаже активов Starbucks в России составила около 500 млн руб., заявил совладелец сети кофеен Stars Coffee Антон Пинский. Он рассказал, что средний чек в сети кофеен вырос, но это произошло из-за расширения ассортимента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Пинский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Антон Пинский

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Около 500 млн (обошлась покупка российских активов сети.— "Ъ"). Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Ее клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть»,— сказал господин Пинский в интервью ТАСС.

Он утверждает, что несколько точек «закрыли сознательно из-за условий аренды», вместо них открывают кафе «в новых локациях, где Starbucks никогда не было». «Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернем до конца года»,— считает Антон Пинский.

По его словам, сеть кофеен «качественно улучшила продукт». «Раньше средний чек был в районе 430 руб., у нас стал 580 руб., но это произошло из-за расширения ассортимента. По прибыли и обороту у нас сейчас дела идут намного лучше»,— заверил предприниматель.

Starbucks закрыл свои кафе в России в марте 2022-го на фоне российской военной операции, а в мае сеть заявила об окончательном уходе. В июле того же года стало известно о выкупе российских активов рэпером Тимати, ресторатором Антоном Пинским и компанией сенатора Арсена Канокова «Синдика». Первая кофейня Stars Сoffee открылась 18 августа.

Лаура Кеффер