Разработчик информационных технологий спецназначения купил БЦ в центре Перми

Пермская компания «Проминформ» купила офисное здание в центре города, на ул. Окулова, 27. Согласно выписке из Росреестра, АО «Проминформ» стало собственником земельного участка площадью 855 кв. м под зданием 30 декабря 2022 года. Общая площадь строения составляет 5,1 тыс. кв. м. Известно, что ранее три из шести этажей здания принадлежали банку «Открытие», который продавал свою часть объекта за 30 млн руб. В 2021 году кредитное учреждение продало площади в здании на ул. Окулова, 27, иным собственникам. На сайте «Циан» четыре верхних этажа здания продавались за 72 млн руб., сейчас объявление не актуально.

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Как сообщил «Ъ-Прикамье» руководитель ООО «Перспектива — Сделки с гарантией» Владимир Онянов, брокериджем этого офисного здания занималась корпорация «Перспектива». На момент приобретения объекта нынешним владельцем офисный центр пустовал. «Здание сохранит свое назначение: помещения в нем будут сдаваться в аренду для получения собственником пассивного дохода»,— пояснил Владимир Онянов.

По данным Kartoteka.ru, АО «Проминформ» зарегистрировано в Перми в 1994 году, возглавляет компанию Дмитрий Бурди, владелец ООО «Капитель» — девелопера БЦ на ул. Екатерининской, 72. Учредителем АО «Проминформ» является предприниматель Людмила Гилева. Как указано на сайте «Проминформа», компания — одно из ведущих предприятий в сфере разработки, создания и внедрения информационных технологий специального назначения. С 1990 года предприятие занимается проектированием, разработкой, поставкой, монтажом и сервисным обслуживанием аппаратно-программных комплексов, которые обеспечивают проведение заседаний законодательных органов власти РФ. «Проминформ» имеет полный перечень лицензий ФСБ России и ФСТЭК России на осуществление деятельности в области защиты информации, которая содержит сведения, составляющие гостайну, в том числе и для органов высшей госвласти.