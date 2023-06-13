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Коммерсантъ FM
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Сегодняшнее число

188,5 тысячи человек составила естественная убыль населения РФ за январь—апрель 2023 года, следует из данных Росстата. По сравнению с таким же периодом 2022 года показатель сократился на 39,4% (с 311,2 тыс. человек). При этом по сравнению с доковидным 2019 годом он вырос на 27% (со 148,2 тыс. человек). Несмотря на сокращение убыли населения, в первые четыре месяца этого года произошло снижение рождаемости — на свет появились 407,1 тыс. детей, на 3,1% меньше, чем в 2022-м. При этом еще значительнее упало количество умерших — до 595,6 тыс. человек в январе—апреле 2023 с 731,2 тыс. за такой же период 2022 года. Этот показатель заметно снизился и по сравнению с 2019 годом (626,7 тыс. человек).

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