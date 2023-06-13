Налоговик не стала экономить на близком

В Пресненском суде Москвы начались слушания уголовного дела бывшей главы налоговой инспекции №3 Москвы Марины Чайко и ее близкого друга — налогового консультанта Алексея Прядко. Госпожа Чайко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, а ее подельник — в пособничестве этому преступлению. По данным следствия, налоговик, воспользовавшись служебными возможностями, способствовала трудоустройству своего близкого приятеля в консалтинговую фирму, у которой были проблемы с налогами, где тот за полтора года получил более 37 млн руб. Подсудимые признали вину, их дело будет рассмотрено в суде в особом порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Чайко (справа)

Фото: Пресненский районный суд Марина Чайко (справа)

Фото: Пресненский районный суд

К началу рассмотрения дела в Пресненском суде его фигуранты находились под подпиской о невыезде и поэтому прибыли к залу заседаний самостоятельно. В начале заседания адвокат Марины Чайко Олег Танаканян заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования подзащитной с назначением ей штрафа до 80 тыс. руб., заметив, что та уже пытается загладить вину, оказывая материальную поддержку одной из российских частей, принимающей участие в СВО. Но судья Александра Авдотьина решила, что с ходатайством адвокат обратился слишком рано, поскольку еще не было оглашено обвинение, и предоставила слово прокурору.

Гособвинитель сообщила, что Марине Чайко предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), а Алексею Прядко — по ст. 33 и ч. 1 ст. 285 УК РФ (пособничество злоупотреблению должностными полномочиями). По словам прокурора, на должность руководителя налоговой инспекции №3 (ей подконтрольны Тверской, Арбатский и Пресненский районы Москвы) госпожа Чайко была назначена в феврале 2018 года, после того как проработала там почти 30 лет. Но в роли руководителя продержалась недолго. Уже в декабре 2021 года сотрудники столичного управления ГСУ СКР провели в квартире госпожи Чайко обыски, в ходе которых изъяли дорогостоящие ювелирные украшения и более 15 брендовых часов. После этого ей предъявили обвинение.

Суть инкриминируемого налоговику преступления состоит в том, что в начале 2019 года госпожа Чайко, узнав, что руководство одной из столичных консалтинговых фирм имеет проблемы с уплатой налогов, решила воспользоваться ситуацией и оформить Алексея Прядко туда на работу, причем весьма высокооплачиваемую — 2 млн руб. в месяц. В фирме спорить не стали, и уже в марте 2019 года налоговый консультант Прядко был зачислен на новое место. При этом прокурор особо подчеркнула, что госпожа Чайко была обязана сообщить руководству о возникшем в этом случае конфликте интересов, чего сделано не было.

В ходе оглашения обвинения прокурор уточнила, что за первый год работы в консалтинговой компании Алексей Прядко получил не менее 26 млн руб., а его общий доход в консалтинговой фирме составил свыше 37 млн руб. Следствие утверждало, что свои обязанности в компании господин Прядко исполнял чисто формально.

Поскольку обвиняемые имели общего несовершеннолетнего ребенка и поддерживали близкие отношения, следствие поначалу полагало, что речь может идти о завуалированном виде взятки. Но доказать это не удалось. Между тем Алексей Чайко настаивал на том, что оказывал реальные юридические услуги консалтинговой фирме, его работодатель не имеет к нему претензий, поэтому говорить о фиктивности трудоустройства не приходится. Отметим, что консалтинговая компания так и не предъявила подсудимому гражданского иска.

В суде подсудимые подтвердили, что вину признают. При этом госпожа Чайко попросила снять арест со средств ее отца (несколько миллионов рублей) на том основании, что это были его личные сбережения. Председательствующая пообещала рассмотреть этот вопрос позже. После того как подсудимые подтвердили, что хотят особого порядка рассмотрения их дела (без исследования доказательств и допросов свидетелей), судья отложила процесс до 22 июня.

После заседания Алексей Прядко заявил “Ъ”, что реально исполнял свои обязанности в компании. «Во многих фирмах работают жены, дети и мужья ответственных работников, и никого это особо не волнует!» — добавил он.

Алексей Соковнин