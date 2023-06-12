МВД Литвы рассматривает в общем порядке предоставление убежища летчику ВВС РФ

Директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте сообщила, что ведомство получило просьбу о предоставлении убежища от россиянина Дмитрия Мишова, который называл себя летчиком ВВС РФ. Запрос гражданина России разбирается в общем порядке, указала она.

Как сообщила Эвелина Гудзинскайте журналистам, решение о предоставлении убежища в среднем принимается около шести месяцев. «Каждое дело индивидуально, решение может быть принято и раньше»,— сказала она (цитата по ТАСС). При этом она добавила, что списка обязательных для запроса документов не существует. Нуждающиеся в убежище могут предоставить те документы, которыми располагают.

9 июня заместитель министра внутренних дел Литвы Арнолдас Абрамавичюс сказал, что внутренние службы оценят, представляет ли Дмитрий Мишов угрозу для безопасности Литвы и сможет ли он получить убежище. МВД считает, что россиянин, вероятно, попал на территорию Литвы через внутреннюю границу ЕС — через Латвию или Польшу.

8 июня «Русская служба BBC» опубликовала интервью с Дмитрием Мишовым, который заявил, что был штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части №44440 города Остров в Псковской области. По информации издания, 26-летний россиянин пересек литовскую границу 28 мая.

Господин Мишов рассказал, что не поддерживает военную операцию на Украине, подавал рапорт об увольнении с января 2022 года. При этом он уточнил, что в военных действиях на Украине не участвовал, а перевозил грузы для российской армии по территории Белоруссии.

Лусине Баласян