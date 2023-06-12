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«Он был персонажем из какого-то романа»

Мировая пресса о смерти Сильвио Берлускони

Главной новостью начавшейся недели стала смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Мировые средства массовой информации с удовольствием указывают на его многочисленные недостатки, ошибки, преступления, в которых его обвиняли. Но за каждой самой резкой критической строкой стоит очевидное восхищение человеком, который очень любил жизнь и не любил этого скрывать.

Сильвио Берлускони

Сильвио Берлускони

Фото: Gregorio Borgia / AP

Сильвио Берлускони

Фото: Gregorio Borgia / AP

La Repubblica (Рим, Италия)

Теперь уже сложно представить Италию без Сильвио Берлускони, лучшего в своем роде архиитальянца, абсолютно звездного исполнителя. В последние 50 лет не было дня, когда его имя не упоминалось бы по телевидению или в газетах, в парламенте, в барах, на стадионах; (он.— «Ъ») разрезал общественное мнение, как яблоко. Строитель, телемагнат, президент «Милана», а потом еще и «Монцы», создатель партии «Вперед, Италия!», четырежды премьер-министр Италии, ответчик в сенсационных судебных процессах. Все в нем было чрезмерным, он был сыном невоздержанности. В какое-то время его популярность была такой, что в мире он ассоциировался с Италией вообще… Уговаривающий, соблазняющий, доставляющий удовольствие всем: это всегда было характеристикой Сильвио Берлускони… Но… в чем его политическое наследие? Очень незначительные реформы…

Берлускони управлял скорее самим собой, чем Италией.

Но этот его нарратив околдовывал наш национальный дух десятилетиями. И никакие скандалы, суды, бесчисленное количество сотворенных под него законов и конфликтов интересов не заставили потускнеть его образ… Но под конец Сильвио Берлускони оказался старым, изолированным, немного меланхоличным. Другие заняли его место. И теперь странно думать, что его нет, потому что он был персонажем из какого-то романа. И как бы то ни было — зеркалом нашей странной страны.

The Times (Лондон, Великобритания)

Берлускони был ходячей гарантией того, что газетная полоса будет яркой. Заставлял ли он ждать мировых лидеров, пока наговорится по телефону со своими куда более молодыми подружками, хвалил ли Барака Обаму за его «загар», полное неуважение Берлускони к протоколу, такту и даже вкусу обеспечивали ему, как и Дональду Трампу, положение первостатейного «политика-знаменитости» своего поколения. Мало кто за пределами Италии мог понять, как такого вечно попадающего в неловкое положение человека могли трижды избирать премьер-министром страны… Многие итальянцы восхищались или даже боготворили его.

Он был богат, любил футбол, был тем спортсменом от секса, которым хотели бы стать многие стареющие итальянские мужчины.

У других политиков эта пересадка волос, подтяжка кожи лица, искусственный загар, наборные каблуки выглядели бы жалко. Для сторонников Берлускони они были свидетельством ненасытного вкуса к жизни.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

В качестве человека, дольше всех занимавшего пост премьер-министра послевоенной Италии, Берлускони вел свою страну… в общей сложности почти десятилетие, отмеченное уголовными преследованиями в связи с его бизнесом и сексуальными скандалами. Даже под конец жизни он был активным игроком в итальянской политике. Он сыграл ключевую роль в политическом кризисе, который свалил бывшего премьер-министра Марио Драги… и помог сформировать правящую коалицию Джорджи Мелони… Стиль Берлускони в политике стал лекалом для других политиков-популистов, включая бывших президента США Дональда Трампа и премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. «Он американизировал итальянскую политику,— говорит Роберто Д’Алимонте, профессор политологии римского Университета Луисс.— Он использовал маркетинговые технологии, продавая свой продукт через все идеологические границы»… Его многолетняя дружба с президентом России Владимиром Путиным оказалась проблемой для правительства Мелони. Берлускони публично выразил свое восхищение Путиным ровно в тот момент, когда она пыталась убедить своих союзников в приверженности Киеву.

Le Monde (Париж, Франция)

Он не только неоднократно носил титул самого богатого человека Италии, но и является премьер-министром, который провел у власти больше всего времени с момента зарождения Итальянской Республики — ровно 3340 дней. Но несмотря на свое долголетие, неоспоримое тактическое чутье и коммуникативные навыки, его деятельность в правительстве оказалась сопряжена с серией скандалов, как связанных с личной жизнью, так и финансовых, а также с некоторой беспомощностью — плодом его легкомысленного и любвеобильного характера, конфликта интересов и соглашений, заключенных с политическими силами, которые порой оказывались идеологическими противниками. В то же время его демонстративная дружба с Владимиром Путиным, которую он никогда не отрицал, несмотря на российское вторжение на Украину в феврале 2022 года, бросила тень на его имидж пронатовского и умеренного консерватора. Будет интересно узнать, каким же он останется в истории, когда пена итальянских новостей, которые он пропитал собой во всех рубриках (финансы, бизнес, скандалы, спорт и политика), наконец спадет.

Le Temps (Женева, Швейцария)

«Берлускони еще всех нас похоронит»,— говорила Личия Ронцулли, сенатор и пресс-секретарь бывшего премьер-министра в мае 2021 года. Сильвио Берлускони тогда госпитализировали во второй раз из-за осложнений, связанных с коронавирусом, которым он заразился за несколько месяцев до этого. Отвечая на вопросы прессы, сенатор сама была частью легенды о бессмертном, закат политической карьеры которого, казалось, никогда не наступит. Cavaliere («рыцарь».— «Ъ») был выписан из миланской больницы через несколько часов. Было ли это уловкой, чтобы помешать еще одному судебному разбирательству? Итальянцы поняли, что все серьезно, когда сами прокуроры заявили, что обвиняемый «серьезно болен», а затем отложили слушание по делу о коррупции на несколько месяцев.

Италия потеряла самого любимого и самого ненавистного человека в своей современной истории…

Предприимчивый бизнесмен, пришедший в политику в начале 1990-х благодаря своим популистским и обаятельным манерам, он предвосхитил то, какой станет международная политика последних лет.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Сильвио Берлускони… революционизировал итальянское телевидение, используя свои частные каналы, чтобы стать самым поляризующим и самым подверженным судебным преследованиям премьер-министром страны… Для итальянцев господин Берлускони был постоянным развлечением — и комичным, и трагичным… Для экономистов он стал человеком, который помог загнать в землю экономику страны.

Для политологов он представлял собой новый смелый эксперимент по тому, как телевидение оказывает влияние на избирателей. А для журналистов, работающих на «желтую прессу», он был восхитительным источником скандалов, бестактностей, хамских оскорблений и сексуальных эскапад…

Либеральные политики и прокуроры, которых он демонизировал… с унынием взирали на то, как он использует апелляции и сроки давности для того, чтобы избежать наказания несмотря на то, что он был осужден за подтасовку бухгалтерской отчетности, подкуп судей и незаконное финансирование политической деятельности. Его правительства тратили непомерное время на то, чтобы принимать законы, которые, кажется, были специально придуманы для того, чтобы защитить его от десятилетий коррупционных процессов. Эта задача, говорили некоторые его ближайшие советники, была целью, ради которой он вообще занялся политикой… Его часто вопиющий, ломающий всякие нормы, сенсационалистский подход к публичной жизни сделал его самым влиятельным итальянским политиком со времен Муссолини. Он изменил страну и предложил новое лекало для лидера — то, которое эхом отозвалось в Дональде Дж. Трампе и других.

Подготовили: Кирилл Сарханянц, Николай Зубов

Фотогалерея

Каким был Сильвио Берлускони

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«Люблю быть среди молодых людей, мне нравится их слушать, нравится окружать себя молодежью» &lt;br> Будущий политик родился 29 сентября 1936 года в Милане, Италия. Хотя его семья была небогата — отец Луиджи Берлускони работал в банке, а мать Розелла Босси была домохозяйкой — родители постарались дать сыну хорошее образование. Сильвио Берлускони был одним из лучших учеников строгого католического лицея, а затем с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир

«Люблю быть среди молодых людей, мне нравится их слушать, нравится окружать себя молодежью»
Будущий политик родился 29 сентября 1936 года в Милане, Италия. Хотя его семья была небогата — отец Луиджи Берлускони работал в банке, а мать Розелла Босси была домохозяйкой — родители постарались дать сыну хорошее образование. Сильвио Берлускони был одним из лучших учеников строгого католического лицея, а затем с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo / Remi Agency

«У меня есть сердце, я делаю все, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи» &lt;br> Будучи студентом, Сильвио Берлускони брался за любую работу: торговал хозтоварами, был фотографом на свадьбах и похоронах, выступал в ночном клубе, нередко подрабатывал на круизных лайнерах, где пел и играл на контрабасе. В 1957 году Берлускони получил первое постоянное рабочее место в строительной компании Immobiliare costruzioni. В 1961 году Сильвио Берлускони основал свою первую небольшую компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а спустя год еще одну — Edilnord. Следующие 20 лет строительный бизнес являлся его основной сферой деятельности

«У меня есть сердце, я делаю все, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи»
Будучи студентом, Сильвио Берлускони брался за любую работу: торговал хозтоварами, был фотографом на свадьбах и похоронах, выступал в ночном клубе, нередко подрабатывал на круизных лайнерах, где пел и играл на контрабасе. В 1957 году Берлускони получил первое постоянное рабочее место в строительной компании Immobiliare costruzioni. В 1961 году Сильвио Берлускони основал свою первую небольшую компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а спустя год еще одну — Edilnord. Следующие 20 лет строительный бизнес являлся его основной сферой деятельности

Фото: Из личного архива Сильвио Берлускони

В 70-х годах Сильвио Берлускони приобрел пакет акций популярного еженедельника Il Giornale. В 1980 году он создал телеканал Canale 5, который стал первой национальной коммерческой телевизионной сетью в Италии. Спустя несколько лет им были созданы каналы Italia и Retequatro, которые впоследствии были преобразованы в медийный холдинг Mediaset. Вскоре Сильвио Берлускони вышел на зарубежный рынок телекоммуникаций и присоединил к своему холдингу французские, немецкие и испанские телеканалы. Позже все проекты Берлускони — более 150 фирм медийного, страхового, строительного, банковского и других направлений — были объединены в медиагруппу Fininvest holding company

В 70-х годах Сильвио Берлускони приобрел пакет акций популярного еженедельника Il Giornale. В 1980 году он создал телеканал Canale 5, который стал первой национальной коммерческой телевизионной сетью в Италии. Спустя несколько лет им были созданы каналы Italia и Retequatro, которые впоследствии были преобразованы в медийный холдинг Mediaset. Вскоре Сильвио Берлускони вышел на зарубежный рынок телекоммуникаций и присоединил к своему холдингу французские, немецкие и испанские телеканалы. Позже все проекты Берлускони — более 150 фирм медийного, страхового, строительного, банковского и других направлений — были объединены в медиагруппу Fininvest holding company

Фото: Giulio Broglio / AP

«Я — правильный человек на правильном месте» &lt;br> В 1990-е годы, после скандала с прокуратурой, обвинившей его во взяточничестве, Сильвио Берлускони обратил внимание на политику. 26 января 1994 года он принял решение покинуть пост главы Fininvest holding company и встать во главе созданной им политической партии, с которой он в том же году пошел на выборы в парламент. Название для нее он позаимствовал у футбольных болельщиков — «Forza, Italia» (итал.— «Вперед, Италия»)

«Я — правильный человек на правильном месте»
В 1990-е годы, после скандала с прокуратурой, обвинившей его во взяточничестве, Сильвио Берлускони обратил внимание на политику. 26 января 1994 года он принял решение покинуть пост главы Fininvest holding company и встать во главе созданной им политической партии, с которой он в том же году пошел на выборы в парламент. Название для нее он позаимствовал у футбольных болельщиков — «Forza, Italia» (итал.— «Вперед, Италия»)

Фото: Reuters

«Мы просто хотим обновить наш кабинет людьми образованными, подготовленными, и которые при этом следят за собой, знают, как элегантно одеваться и помнят, что нужно принимать душ, в отличие от представителей некоторых других партий» &lt;br> 27 марта 1994 года «Forza, Italia» набрала наибольшее количество голосов избирателей, создав в парламенте широкую коалицию с неофашистами и «Лигой Севера». Сильвио Берлускони одержал триумфальную победу и был впервые избран премьер-министром Италии. Однако правительство во главе с премьером Берлускони продержалось менее года — из-за разногласий «Лига Севера» вышла из коалиции, а потерявшее большинство в парламенте правительство было вынуждено уйти в отставку. Выборы 1996 года выиграл противник Сильвио Берлускони Романо Проди

«Мы просто хотим обновить наш кабинет людьми образованными, подготовленными, и которые при этом следят за собой, знают, как элегантно одеваться и помнят, что нужно принимать душ, в отличие от представителей некоторых других партий»
27 марта 1994 года «Forza, Italia» набрала наибольшее количество голосов избирателей, создав в парламенте широкую коалицию с неофашистами и «Лигой Севера». Сильвио Берлускони одержал триумфальную победу и был впервые избран премьер-министром Италии. Однако правительство во главе с премьером Берлускони продержалось менее года — из-за разногласий «Лига Севера» вышла из коалиции, а потерявшее большинство в парламенте правительство было вынуждено уйти в отставку. Выборы 1996 года выиграл противник Сильвио Берлускони Романо Проди

Фото: Reuters

«Если бы я не был женат, то женился бы на себе, не задумываясь» &lt;br> Итальянцы прозвали бывшего премьера «Кавальери» по аналогии с полученным Берлускони в 1977 году орденом «Кавалер труда». Официально Сильвио Берлускони был дважды женат. С первой женой Карлой Эльвирой Делль’Ольо он прожил в браке 20 лет. Их общие дети сын Пьерсильвио и дочь Марина работают в строительном бизнесе отца. В 1990 году Берлускони женился на итальянской актрисе Веронике Ларио, брак с которой продолжался более 30 лет. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи. &lt;br> На фото слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио и президентом США Биллом Клинтоном (1994 год)

«Если бы я не был женат, то женился бы на себе, не задумываясь»
Итальянцы прозвали бывшего премьера «Кавальери» по аналогии с полученным Берлускони в 1977 году орденом «Кавалер труда». Официально Сильвио Берлускони был дважды женат. С первой женой Карлой Эльвирой Делль’Ольо он прожил в браке 20 лет. Их общие дети сын Пьерсильвио и дочь Марина работают в строительном бизнесе отца. В 1990 году Берлускони женился на итальянской актрисе Веронике Ларио, брак с которой продолжался более 30 лет. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.
На фото слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио и президентом США Биллом Клинтоном (1994 год)

Фото: Reuters

В 2001 году Сильвио Берлускони вновь возглавил правительство. В ходе предвыборной кампании политик щедро раздавал обещания, включавшие реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы и другие. Однако введение в Италии в январе 2002 года евро, что сильно ударило по покупательной способности граждан, а также поддержка планов США по введению войск в Ирак, где погибли 30 итальянских солдат, подорвали рейтинги Берлускони&lt;br> На фото: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш-младший (2003 год)

В 2001 году Сильвио Берлускони вновь возглавил правительство. В ходе предвыборной кампании политик щедро раздавал обещания, включавшие реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы и другие. Однако введение в Италии в январе 2002 года евро, что сильно ударило по покупательной способности граждан, а также поддержка планов США по введению войск в Ирак, где погибли 30 итальянских солдат, подорвали рейтинги Берлускони
На фото: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш-младший (2003 год)

Фото: Larry Downing / Reuters

«Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство» &lt;br> Политик более 50 раз становился фигурантом различных уголовных дел. Среди них — обвинения в даче взяток, крупном мошенничестве, уклонении от налогов и связях с несовершеннолетними. По одному из обвинений он был приговорен к году общественных работ в доме престарелых. Как уверяет сам Сильвио Берлускони, отбывать наказание ему очень понравилось

«Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство»
Политик более 50 раз становился фигурантом различных уголовных дел. Среди них — обвинения в даче взяток, крупном мошенничестве, уклонении от налогов и связях с несовершеннолетними. По одному из обвинений он был приговорен к году общественных работ в доме престарелых. Как уверяет сам Сильвио Берлускони, отбывать наказание ему очень понравилось

Фото: Reuters

«С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер» &lt;BR>Одним из главных друзей и соратников Сильвио Берлускони в политике считается президент России Владимир Путин (на фото слева). Итальянский премьер не раз приглашал «друга Владимира» в гости на свою виллу «Чертоза», а Владимир Путин в ответ звал его в свою резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи. Часто встречи политиков носили дружеский и неформальный характер

«С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер»
Одним из главных друзей и соратников Сильвио Берлускони в политике считается президент России Владимир Путин (на фото слева). Итальянский премьер не раз приглашал «друга Владимира» в гости на свою виллу «Чертоза», а Владимир Путин в ответ звал его в свою резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи. Часто встречи политиков носили дружеский и неформальный характер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не святой, вы все уже в этом убедились» &lt;br> В 2005 году Сильвио Берлускони в третий раз занял кресло премьер-министра Италии. Возглавляемое им правительство просуществовало год, уйдя в отставку из-за продолжавшегося после выборов правительственного кризиса. Четвертое премьерство Сильвио Берлускони в 2008 году было отмечено тяжелым финансовым кризисом в Италии. В это же время в стране начали широко обсуждаться скандалы вокруг личной жизни премьера: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением. 12 ноября 2011 года после череды громких скандалов Сильвио Берлускони подал в отставку

«Я не святой, вы все уже в этом убедились»
В 2005 году Сильвио Берлускони в третий раз занял кресло премьер-министра Италии. Возглавляемое им правительство просуществовало год, уйдя в отставку из-за продолжавшегося после выборов правительственного кризиса. Четвертое премьерство Сильвио Берлускони в 2008 году было отмечено тяжелым финансовым кризисом в Италии. В это же время в стране начали широко обсуждаться скандалы вокруг личной жизни премьера: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением. 12 ноября 2011 года после череды громких скандалов Сильвио Берлускони подал в отставку

Фото: Reuters

26 ноября 2006 года Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками. Впоследствии политик объяснил свой обморок страшной жарой и духотой. Однако некоторые СМИ предположили, что он перенервничал из-за предстоящих слушаний по обвинению в коррупции, за что ему грозило 12 лет тюрьмы. 26 октября 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, но из-за преклонного возраста политика, согласно итальянским законам, суд заменил приговор на год общественных работ. При этом политик на шесть лет лишился права занимать публичные должности и участвовать в выборах

26 ноября 2006 года Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками. Впоследствии политик объяснил свой обморок страшной жарой и духотой. Однако некоторые СМИ предположили, что он перенервничал из-за предстоящих слушаний по обвинению в коррупции, за что ему грозило 12 лет тюрьмы. 26 октября 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, но из-за преклонного возраста политика, согласно итальянским законам, суд заменил приговор на год общественных работ. При этом политик на шесть лет лишился права занимать публичные должности и участвовать в выборах

Фото: Agenzia TDN / Reuters

Сильвио Берлускони называет себя самым большим болельщиком футбольного клуба «Милан». Его любовь к клубу была настолько сильна, что в 1984 году он приобрел его, поклявшись вывести находившийся в то время в дивизионе B клуб в высшую лигу. Бизнесмен обещание сдержал: впоследствии «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии (в 1988, 1992 — 1994, 1996, 1999, 2004 и 2011 годах), пять раз Лигу чемпионов (в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах) и три раза Межконтинентальный кубок по футболу. Популярность Кавальере в те годы достигала небывалых высот, а преданные болельщики «Милана» становились его избирателями на выборах

Сильвио Берлускони называет себя самым большим болельщиком футбольного клуба «Милан». Его любовь к клубу была настолько сильна, что в 1984 году он приобрел его, поклявшись вывести находившийся в то время в дивизионе B клуб в высшую лигу. Бизнесмен обещание сдержал: впоследствии «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии (в 1988, 1992 — 1994, 1996, 1999, 2004 и 2011 годах), пять раз Лигу чемпионов (в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах) и три раза Межконтинентальный кубок по футболу. Популярность Кавальере в те годы достигала небывалых высот, а преданные болельщики «Милана» становились его избирателями на выборах

Фото: Dylan Martinez / Reuters

«Мне безразлично, что говорят обо мне дипломаты третьего и четвертого ранга. Я провожу лишь элегантные суаре» &lt;br> Большой интерес прессы вызвали вечеринки, проводимые на вилле бывшего премьер-министра Италии «Чертоза». Берлускони приглашал на них своих друзей, а также лидеров зарубежных государств. По сообщениям СМИ, предоставление интимных услуг входило в программу вечеринок. Огромный скандал вызвала опубликованная в прессе фотография голого премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, бывшего одним из гостей такой вечеринки

«Мне безразлично, что говорят обо мне дипломаты третьего и четвертого ранга. Я провожу лишь элегантные суаре»
Большой интерес прессы вызвали вечеринки, проводимые на вилле бывшего премьер-министра Италии «Чертоза». Берлускони приглашал на них своих друзей, а также лидеров зарубежных государств. По сообщениям СМИ, предоставление интимных услуг входило в программу вечеринок. Огромный скандал вызвала опубликованная в прессе фотография голого премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, бывшего одним из гостей такой вечеринки

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

«Я пытался найти другие пути и другие решения, даже связывался с африканским лидером Каддафи. Но нам не удалось избежать военной операции» &lt;br> Сильвио Берлускони считался одним из политических союзников покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (на фото в центре) в Европе. 30 августа 2008 года Ливия и Италия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, что не помешало в дальнейшем Сильвио Берлускони поддержать военную операцию в Ливии, направленную на свержение Каддафи

«Я пытался найти другие пути и другие решения, даже связывался с африканским лидером Каддафи. Но нам не удалось избежать военной операции»
Сильвио Берлускони считался одним из политических союзников покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (на фото в центре) в Европе. 30 августа 2008 года Ливия и Италия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, что не помешало в дальнейшем Сильвио Берлускони поддержать военную операцию в Ливии, направленную на свержение Каддафи

Фото: Livio Anticoli-Italian Prime Minister's Press Office / Reuters / Livio Anticoli-Italian Prime Minister''s Press Office / Reuters

«Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому» &lt;br> Сильвио Берлускони известен своим пристрастием к пластическим операциям. В 2004 году политик официально подтвердил, что перенес пластическую операцию, в частности, ему были «разглажены морщины вокруг глаз». В декабре 2009 года на премьер-министра Италии было совершено нападение: ему бросили в лицо сувенирную статуэтку, из-за чего были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. Позднее нападавший извинился перед премьером, объяснив свой поступок «недовольством его политикой»

«Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому»
Сильвио Берлускони известен своим пристрастием к пластическим операциям. В 2004 году политик официально подтвердил, что перенес пластическую операцию, в частности, ему были «разглажены морщины вокруг глаз». В декабре 2009 года на премьер-министра Италии было совершено нападение: ему бросили в лицо сувенирную статуэтку, из-за чего были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. Позднее нападавший извинился перед премьером, объяснив свой поступок «недовольством его политикой»

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

«На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин мне отвечает &quot;Да!&quot;, а 70% говорят — &quot;Что, опять?&quot;» &lt;br> О любвеобильности Сильвио Берлускони в Италии ходят легенды. СМИ не раз писали о том, что женщины, с которыми у политика были романы, затем получали должности в его правительстве или места на телевидении. В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и организации оргий на одной из его вилл, а также в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка»

«На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин мне отвечает "Да!", а 70% говорят — "Что, опять?"»
О любвеобильности Сильвио Берлускони в Италии ходят легенды. СМИ не раз писали о том, что женщины, с которыми у политика были романы, затем получали должности в его правительстве или места на телевидении. В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и организации оргий на одной из его вилл, а также в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка»

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

«За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не беспокоит» &lt;br> 13 мая 2013 года прокуратура Италии потребовала для Сильвио Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби». Также обвинение попросило для Берлускони пожизненного запрета занимать государственные должности. 24 июня 2013 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления

«За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не беспокоит»
13 мая 2013 года прокуратура Италии потребовала для Сильвио Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби». Также обвинение попросило для Берлускони пожизненного запрета занимать государственные должности. 24 июня 2013 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления

Фото: Remo Casilli / Reuters

«Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва» &lt;br> На фото: Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой

«Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва»
На фото: Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой

Фото: Luca Bruno / AP

«Я заслуживаю, чтобы меня оставили в покое. Сколько можно врываться в мою частную жизнь»

«Я заслуживаю, чтобы меня оставили в покое. Сколько можно врываться в мою частную жизнь»

Фото: Remo Casilli / Reuters

В мае 2014 года в интервью газете Die Welt Берлускони заявил, что с пониманием относится к провозглашению независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре 2015 года он посетил Крым, где вместе с президентом России Владимиром Путиным побывал на итальянском военном кладбище в Севастополе времен Крымской войны

В мае 2014 года в интервью газете Die Welt Берлускони заявил, что с пониманием относится к провозглашению независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре 2015 года он посетил Крым, где вместе с президентом России Владимиром Путиным побывал на итальянском военном кладбище в Севастополе времен Крымской войны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«На международной арене нет ни одного политика, кто мог бы тягаться со мной»&lt;br> В мае 2018 года надзорный суд Милана реабилитировал Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах

«На международной арене нет ни одного политика, кто мог бы тягаться со мной»
В мае 2018 года надзорный суд Милана реабилитировал Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах

Фото: Remo Casilli / Reuters

По итогам европейских выборов 26 мая 2019 года партию «Вперед, Италия!» поддержали лишь 8,78% избирателей. Однако Берлускони, возглавлявший партийные списки во всех регионах, за исключением центральных, прошел в Европейский парламент. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и был госпитализирован. После выписки из больницы Берлускони назвал борьбу с коронавирусом «самым опасным испытанием в своей жизни» &lt;br>На фото: Берлускони на выборах председателя Европарламента

По итогам европейских выборов 26 мая 2019 года партию «Вперед, Италия!» поддержали лишь 8,78% избирателей. Однако Берлускони, возглавлявший партийные списки во всех регионах, за исключением центральных, прошел в Европейский парламент. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и был госпитализирован. После выписки из больницы Берлускони назвал борьбу с коронавирусом «самым опасным испытанием в своей жизни»
На фото: Берлускони на выборах председателя Европарламента

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!»&lt;br> Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года возрасте 86 лет

«Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!»
Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года возрасте 86 лет

Фото: Yara Nardi / Reuters

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«Люблю быть среди молодых людей, мне нравится их слушать, нравится окружать себя молодежью»
Будущий политик родился 29 сентября 1936 года в Милане, Италия. Хотя его семья была небогата — отец Луиджи Берлускони работал в банке, а мать Розелла Босси была домохозяйкой — родители постарались дать сыну хорошее образование. Сильвио Берлускони был одним из лучших учеников строгого католического лицея, а затем с отличием окончил юридический факультет Миланского университета. За дипломную работу по проблемам правового регулирования рекламного бизнеса ему была присуждена премия в размере 2 млн лир

Фото: Zuma Press/Kommersant Photo / Remi Agency

«У меня есть сердце, я делаю все, чтобы помочь людям, которые нуждаются в помощи»
Будучи студентом, Сильвио Берлускони брался за любую работу: торговал хозтоварами, был фотографом на свадьбах и похоронах, выступал в ночном клубе, нередко подрабатывал на круизных лайнерах, где пел и играл на контрабасе. В 1957 году Берлускони получил первое постоянное рабочее место в строительной компании Immobiliare costruzioni. В 1961 году Сильвио Берлускони основал свою первую небольшую компанию Cantieri Riuniti Milanesi, а спустя год еще одну — Edilnord. Следующие 20 лет строительный бизнес являлся его основной сферой деятельности

Фото: Из личного архива Сильвио Берлускони

В 70-х годах Сильвио Берлускони приобрел пакет акций популярного еженедельника Il Giornale. В 1980 году он создал телеканал Canale 5, который стал первой национальной коммерческой телевизионной сетью в Италии. Спустя несколько лет им были созданы каналы Italia и Retequatro, которые впоследствии были преобразованы в медийный холдинг Mediaset. Вскоре Сильвио Берлускони вышел на зарубежный рынок телекоммуникаций и присоединил к своему холдингу французские, немецкие и испанские телеканалы. Позже все проекты Берлускони — более 150 фирм медийного, страхового, строительного, банковского и других направлений — были объединены в медиагруппу Fininvest holding company

Фото: Giulio Broglio / AP

«Я — правильный человек на правильном месте»
В 1990-е годы, после скандала с прокуратурой, обвинившей его во взяточничестве, Сильвио Берлускони обратил внимание на политику. 26 января 1994 года он принял решение покинуть пост главы Fininvest holding company и встать во главе созданной им политической партии, с которой он в том же году пошел на выборы в парламент. Название для нее он позаимствовал у футбольных болельщиков — «Forza, Italia» (итал.— «Вперед, Италия»)

Фото: Reuters

«Мы просто хотим обновить наш кабинет людьми образованными, подготовленными, и которые при этом следят за собой, знают, как элегантно одеваться и помнят, что нужно принимать душ, в отличие от представителей некоторых других партий»
27 марта 1994 года «Forza, Italia» набрала наибольшее количество голосов избирателей, создав в парламенте широкую коалицию с неофашистами и «Лигой Севера». Сильвио Берлускони одержал триумфальную победу и был впервые избран премьер-министром Италии. Однако правительство во главе с премьером Берлускони продержалось менее года — из-за разногласий «Лига Севера» вышла из коалиции, а потерявшее большинство в парламенте правительство было вынуждено уйти в отставку. Выборы 1996 года выиграл противник Сильвио Берлускони Романо Проди

Фото: Reuters

«Если бы я не был женат, то женился бы на себе, не задумываясь»
Итальянцы прозвали бывшего премьера «Кавальери» по аналогии с полученным Берлускони в 1977 году орденом «Кавалер труда». Официально Сильвио Берлускони был дважды женат. С первой женой Карлой Эльвирой Делль’Ольо он прожил в браке 20 лет. Их общие дети сын Пьерсильвио и дочь Марина работают в строительном бизнесе отца. В 1990 году Берлускони женился на итальянской актрисе Веронике Ларио, брак с которой продолжался более 30 лет. От второго брака у Берлускони трое детей — дочери Барбара, Элеонора и сын Луиджи.
На фото слева направо: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони с женой Вероникой Ларио и президентом США Биллом Клинтоном (1994 год)

Фото: Reuters

В 2001 году Сильвио Берлускони вновь возглавил правительство. В ходе предвыборной кампании политик щедро раздавал обещания, включавшие реформы здравоохранения, образования, пенсионной системы и другие. Однако введение в Италии в январе 2002 года евро, что сильно ударило по покупательной способности граждан, а также поддержка планов США по введению войск в Ирак, где погибли 30 итальянских солдат, подорвали рейтинги Берлускони
На фото: премьер-министр Италии Сильвио Берлускони и президент США Джордж Буш-младший (2003 год)

Фото: Larry Downing / Reuters

«Я настолько прозрачен, я чист во всех моих делах, я не знаю, что может вызывать недовольство»
Политик более 50 раз становился фигурантом различных уголовных дел. Среди них — обвинения в даче взяток, крупном мошенничестве, уклонении от налогов и связях с несовершеннолетними. По одному из обвинений он был приговорен к году общественных работ в доме престарелых. Как уверяет сам Сильвио Берлускони, отбывать наказание ему очень понравилось

Фото: Reuters

«С Берлускони нас связывает многолетняя дружба. Сильвио — это политик мирового уровня, настоящий лидер»
Одним из главных друзей и соратников Сильвио Берлускони в политике считается президент России Владимир Путин (на фото слева). Итальянский премьер не раз приглашал «друга Владимира» в гости на свою виллу «Чертоза», а Владимир Путин в ответ звал его в свою резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи. Часто встречи политиков носили дружеский и неформальный характер

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Я не святой, вы все уже в этом убедились»
В 2005 году Сильвио Берлускони в третий раз занял кресло премьер-министра Италии. Возглавляемое им правительство просуществовало год, уйдя в отставку из-за продолжавшегося после выборов правительственного кризиса. Четвертое премьерство Сильвио Берлускони в 2008 году было отмечено тяжелым финансовым кризисом в Италии. В это же время в стране начали широко обсуждаться скандалы вокруг личной жизни премьера: обвинение его в оплате сексуальных услуг несовершеннолетней, подкупе и злоупотреблении служебным положением. 12 ноября 2011 года после череды громких скандалов Сильвио Берлускони подал в отставку

Фото: Reuters

26 ноября 2006 года Сильвио Берлускони упал в обморок во время выступления перед своими сторонниками. Впоследствии политик объяснил свой обморок страшной жарой и духотой. Однако некоторые СМИ предположили, что он перенервничал из-за предстоящих слушаний по обвинению в коррупции, за что ему грозило 12 лет тюрьмы. 26 октября 2012 года Берлускони был приговорен к четырем годам лишения свободы за налоговые преступления, но из-за преклонного возраста политика, согласно итальянским законам, суд заменил приговор на год общественных работ. При этом политик на шесть лет лишился права занимать публичные должности и участвовать в выборах

Фото: Agenzia TDN / Reuters

Сильвио Берлускони называет себя самым большим болельщиком футбольного клуба «Милан». Его любовь к клубу была настолько сильна, что в 1984 году он приобрел его, поклявшись вывести находившийся в то время в дивизионе B клуб в высшую лигу. Бизнесмен обещание сдержал: впоследствии «Милан» восемь раз выигрывал чемпионат Италии (в 1988, 1992 — 1994, 1996, 1999, 2004 и 2011 годах), пять раз Лигу чемпионов (в 1989, 1990, 1994, 2003 и 2007 годах) и три раза Межконтинентальный кубок по футболу. Популярность Кавальере в те годы достигала небывалых высот, а преданные болельщики «Милана» становились его избирателями на выборах

Фото: Dylan Martinez / Reuters

«Мне безразлично, что говорят обо мне дипломаты третьего и четвертого ранга. Я провожу лишь элегантные суаре»
Большой интерес прессы вызвали вечеринки, проводимые на вилле бывшего премьер-министра Италии «Чертоза». Берлускони приглашал на них своих друзей, а также лидеров зарубежных государств. По сообщениям СМИ, предоставление интимных услуг входило в программу вечеринок. Огромный скандал вызвала опубликованная в прессе фотография голого премьер-министра Чехии Мирека Тополанека, бывшего одним из гостей такой вечеринки

Фото: Stefano Rellandini / Reuters

«Я пытался найти другие пути и другие решения, даже связывался с африканским лидером Каддафи. Но нам не удалось избежать военной операции»
Сильвио Берлускони считался одним из политических союзников покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (на фото в центре) в Европе. 30 августа 2008 года Ливия и Италия подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, что не помешало в дальнейшем Сильвио Берлускони поддержать военную операцию в Ливии, направленную на свержение Каддафи

Фото: Livio Anticoli-Italian Prime Minister's Press Office / Reuters / Livio Anticoli-Italian Prime Minister''s Press Office / Reuters

«Я — Иисус Христос в политике. Я терпеливая жертва, я со всеми нахожу общий язык, я приношу себя в жертву всем и каждому»
Сильвио Берлускони известен своим пристрастием к пластическим операциям. В 2004 году политик официально подтвердил, что перенес пластическую операцию, в частности, ему были «разглажены морщины вокруг глаз». В декабре 2009 года на премьер-министра Италии было совершено нападение: ему бросили в лицо сувенирную статуэтку, из-за чего были расколоты зубы, сломан нос и серьезно повреждена верхняя губа. Позднее нападавший извинился перед премьером, объяснив свой поступок «недовольством его политикой»

Фото: Giampiero Sposito / Reuters

«На вопрос, хотят ли они заняться со мной сексом, 30% женщин мне отвечает "Да!", а 70% говорят — "Что, опять?"»
О любвеобильности Сильвио Берлускони в Италии ходят легенды. СМИ не раз писали о том, что женщины, с которыми у политика были романы, затем получали должности в его правительстве или места на телевидении. В 2011 году Сильвио Берлускони обвинили в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и организации оргий на одной из его вилл, а также в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них, Каримы эль-Маруг по прозвищу «Руби-сердцеедка»

Фото: Alessia Pierdomenico / Reuters

«За мной шпионят повсюду, контролируют мои телефонные разговоры, но меня это не беспокоит»
13 мая 2013 года прокуратура Италии потребовала для Сильвио Берлускони шесть лет тюрьмы по «делу Руби». Также обвинение попросило для Берлускони пожизненного запрета занимать государственные должности. 24 июня 2013 года он был приговорен к 7 годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности. 18 июля 2014 года Апелляционный суд Милана полностью оправдал Берлускони по этому делу, отменил все назначенные наказания в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления

Фото: Remo Casilli / Reuters

«Я пришел во власть не ради влияния. Я владею домами по всему миру, громадными яхтами, красивыми самолетами. У меня красивая жена и чудесная семья. Мое участие в политике — это жертва»
На фото: Сильвио Берлускони с дочерью Барбарой

Фото: Luca Bruno / AP

«Я заслуживаю, чтобы меня оставили в покое. Сколько можно врываться в мою частную жизнь»

Фото: Remo Casilli / Reuters

В мае 2014 года в интервью газете Die Welt Берлускони заявил, что с пониманием относится к провозглашению независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре 2015 года он посетил Крым, где вместе с президентом России Владимиром Путиным побывал на итальянском военном кладбище в Севастополе времен Крымской войны

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«На международной арене нет ни одного политика, кто мог бы тягаться со мной»
В мае 2018 года надзорный суд Милана реабилитировал Берлускони в правах и разрешил ему баллотироваться на выборах

Фото: Remo Casilli / Reuters

По итогам европейских выборов 26 мая 2019 года партию «Вперед, Италия!» поддержали лишь 8,78% избирателей. Однако Берлускони, возглавлявший партийные списки во всех регионах, за исключением центральных, прошел в Европейский парламент. В сентябре 2020 года он заразился коронавирусом и был госпитализирован. После выписки из больницы Берлускони назвал борьбу с коронавирусом «самым опасным испытанием в своей жизни»
На фото: Берлускони на выборах председателя Европарламента

Фото: Vincent Kessler / Reuters

«Какая досада, что все мы когда-нибудь умрем — а в мире останется еще столько чудесного и прекрасного!»
Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года возрасте 86 лет

Фото: Yara Nardi / Reuters

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