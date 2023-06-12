Главной новостью начавшейся недели стала смерть бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Мировые средства массовой информации с удовольствием указывают на его многочисленные недостатки, ошибки, преступления, в которых его обвиняли. Но за каждой самой резкой критической строкой стоит очевидное восхищение человеком, который очень любил жизнь и не любил этого скрывать.

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Фото: Gregorio Borgia / AP Сильвио Берлускони

Фото: Gregorio Borgia / AP

La Repubblica (Рим, Италия)

Теперь уже сложно представить Италию без Сильвио Берлускони, лучшего в своем роде архиитальянца, абсолютно звездного исполнителя. В последние 50 лет не было дня, когда его имя не упоминалось бы по телевидению или в газетах, в парламенте, в барах, на стадионах; (он.— «Ъ») разрезал общественное мнение, как яблоко. Строитель, телемагнат, президент «Милана», а потом еще и «Монцы», создатель партии «Вперед, Италия!», четырежды премьер-министр Италии, ответчик в сенсационных судебных процессах. Все в нем было чрезмерным, он был сыном невоздержанности. В какое-то время его популярность была такой, что в мире он ассоциировался с Италией вообще… Уговаривающий, соблазняющий, доставляющий удовольствие всем: это всегда было характеристикой Сильвио Берлускони… Но… в чем его политическое наследие? Очень незначительные реформы…

Берлускони управлял скорее самим собой, чем Италией.

Но этот его нарратив околдовывал наш национальный дух десятилетиями. И никакие скандалы, суды, бесчисленное количество сотворенных под него законов и конфликтов интересов не заставили потускнеть его образ… Но под конец Сильвио Берлускони оказался старым, изолированным, немного меланхоличным. Другие заняли его место. И теперь странно думать, что его нет, потому что он был персонажем из какого-то романа. И как бы то ни было — зеркалом нашей странной страны.

The Times (Лондон, Великобритания)

Берлускони был ходячей гарантией того, что газетная полоса будет яркой. Заставлял ли он ждать мировых лидеров, пока наговорится по телефону со своими куда более молодыми подружками, хвалил ли Барака Обаму за его «загар», полное неуважение Берлускони к протоколу, такту и даже вкусу обеспечивали ему, как и Дональду Трампу, положение первостатейного «политика-знаменитости» своего поколения. Мало кто за пределами Италии мог понять, как такого вечно попадающего в неловкое положение человека могли трижды избирать премьер-министром страны… Многие итальянцы восхищались или даже боготворили его.

Он был богат, любил футбол, был тем спортсменом от секса, которым хотели бы стать многие стареющие итальянские мужчины.

У других политиков эта пересадка волос, подтяжка кожи лица, искусственный загар, наборные каблуки выглядели бы жалко. Для сторонников Берлускони они были свидетельством ненасытного вкуса к жизни.

Financial Times (Лондон, Великобритания)

В качестве человека, дольше всех занимавшего пост премьер-министра послевоенной Италии, Берлускони вел свою страну… в общей сложности почти десятилетие, отмеченное уголовными преследованиями в связи с его бизнесом и сексуальными скандалами. Даже под конец жизни он был активным игроком в итальянской политике. Он сыграл ключевую роль в политическом кризисе, который свалил бывшего премьер-министра Марио Драги… и помог сформировать правящую коалицию Джорджи Мелони… Стиль Берлускони в политике стал лекалом для других политиков-популистов, включая бывших президента США Дональда Трампа и премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. «Он американизировал итальянскую политику,— говорит Роберто Д’Алимонте, профессор политологии римского Университета Луисс.— Он использовал маркетинговые технологии, продавая свой продукт через все идеологические границы»… Его многолетняя дружба с президентом России Владимиром Путиным оказалась проблемой для правительства Мелони. Берлускони публично выразил свое восхищение Путиным ровно в тот момент, когда она пыталась убедить своих союзников в приверженности Киеву.

Le Monde (Париж, Франция)

Он не только неоднократно носил титул самого богатого человека Италии, но и является премьер-министром, который провел у власти больше всего времени с момента зарождения Итальянской Республики — ровно 3340 дней. Но несмотря на свое долголетие, неоспоримое тактическое чутье и коммуникативные навыки, его деятельность в правительстве оказалась сопряжена с серией скандалов, как связанных с личной жизнью, так и финансовых, а также с некоторой беспомощностью — плодом его легкомысленного и любвеобильного характера, конфликта интересов и соглашений, заключенных с политическими силами, которые порой оказывались идеологическими противниками. В то же время его демонстративная дружба с Владимиром Путиным, которую он никогда не отрицал, несмотря на российское вторжение на Украину в феврале 2022 года, бросила тень на его имидж пронатовского и умеренного консерватора. Будет интересно узнать, каким же он останется в истории, когда пена итальянских новостей, которые он пропитал собой во всех рубриках (финансы, бизнес, скандалы, спорт и политика), наконец спадет.

Le Temps (Женева, Швейцария)

«Берлускони еще всех нас похоронит»,— говорила Личия Ронцулли, сенатор и пресс-секретарь бывшего премьер-министра в мае 2021 года. Сильвио Берлускони тогда госпитализировали во второй раз из-за осложнений, связанных с коронавирусом, которым он заразился за несколько месяцев до этого. Отвечая на вопросы прессы, сенатор сама была частью легенды о бессмертном, закат политической карьеры которого, казалось, никогда не наступит. Cavaliere («рыцарь».— «Ъ») был выписан из миланской больницы через несколько часов. Было ли это уловкой, чтобы помешать еще одному судебному разбирательству? Итальянцы поняли, что все серьезно, когда сами прокуроры заявили, что обвиняемый «серьезно болен», а затем отложили слушание по делу о коррупции на несколько месяцев.

Италия потеряла самого любимого и самого ненавистного человека в своей современной истории…

Предприимчивый бизнесмен, пришедший в политику в начале 1990-х благодаря своим популистским и обаятельным манерам, он предвосхитил то, какой станет международная политика последних лет.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Сильвио Берлускони… революционизировал итальянское телевидение, используя свои частные каналы, чтобы стать самым поляризующим и самым подверженным судебным преследованиям премьер-министром страны… Для итальянцев господин Берлускони был постоянным развлечением — и комичным, и трагичным… Для экономистов он стал человеком, который помог загнать в землю экономику страны.

Для политологов он представлял собой новый смелый эксперимент по тому, как телевидение оказывает влияние на избирателей. А для журналистов, работающих на «желтую прессу», он был восхитительным источником скандалов, бестактностей, хамских оскорблений и сексуальных эскапад…

Либеральные политики и прокуроры, которых он демонизировал… с унынием взирали на то, как он использует апелляции и сроки давности для того, чтобы избежать наказания несмотря на то, что он был осужден за подтасовку бухгалтерской отчетности, подкуп судей и незаконное финансирование политической деятельности. Его правительства тратили непомерное время на то, чтобы принимать законы, которые, кажется, были специально придуманы для того, чтобы защитить его от десятилетий коррупционных процессов. Эта задача, говорили некоторые его ближайшие советники, была целью, ради которой он вообще занялся политикой… Его часто вопиющий, ломающий всякие нормы, сенсационалистский подход к публичной жизни сделал его самым влиятельным итальянским политиком со времен Муссолини. Он изменил страну и предложил новое лекало для лидера — то, которое эхом отозвалось в Дональде Дж. Трампе и других.

Подготовили: Кирилл Сарханянц, Николай Зубов