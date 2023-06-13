Покупатели не проходят мимо витрин

По итогам весны этого года фешен-сети заметили в своих магазинах рост числа покупателей. Однако при этом средний чек продолжал сокращаться. Чтобы выправить ситуацию, ритейлеры попытаются простимулировать потребителей тратить больше за счет скидок и акций. Впрочем, сети не исключают, что в случае углубления кризиса в экономике россияне в первую очередь сократят расходы на одежду и обувь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В апреле—мае 2023 года трафик в магазинах одежды, обуви и аксессуаров Москвы вырос на 8% год к году, подсчитали в Focus Technologies. В то же время товарооборот таких точек продаж за этот же период увеличился всего на 2% год к году из-за того, что средний чек в фешен-сегменте снизился на 5%. Тренд на сокращение среднего чека при росте трафика наблюдается с начала этого года. По оценкам аналитиков, за первый квартал число покупателей в магазинах в Москве увеличилось на 4% год к году, тогда как средний чек снизился на 2%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев объясняет рост покупательской активности в апреле—мае 2023 года низкой базой тех же месяцев прошлого года. Тогда спрос на одежду и обувь заметно сократился после ажиотажного спроса в марте, после объявления западными брендами об уходе с российского рынка.

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что в апреле—мае этого года трафик в магазинах его сети вырос примерно на 5% при снижении среднего чека на 7%. По его словам, на динамике среднего чека отразилась сезонность спроса. «Например, из-за раннего наступления тепла в этом году спрос на верхнюю одежду в весенние месяцы был ниже прошлогоднего»,— поясняет господин Ярошенко. Он ожидает возможный рост среднего чека осенью и зимой из-за удорожания закупки новой коллекции на фоне роста курса валюты.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов обращает внимание на то, что международные бренды за счет низких цен позволяли покупателю в рамках одного магазина собрать полный комплект одежды и обуви. По этой причине средний чек покупки в таких сетях заметно превышал аналогичные показатели у российских монобрендовых магазинов одежды, поясняет эксперт.

Иная ситуация у универмагов, где происходит рост не только числа посетителей, но и трат на покупки. Гендиректор «Стокманна» Геннадий Левкин отмечает, что продажи в его универмагах в мае выросли на 38% год к году, трафик — на 29%, а средний чек — на 3% год к году. Гендиректор Trend Island Николай Константинов утверждает, что средний чек в универмагах сети в апреле—мае вырос на 15% год к году, а оборот — на 30%.

В прошлом году почти не было сезонных скидок, что отражалось на трафике, говорит Геннадий Левкин. По его словам, у части игроков рынка возникли сложности с пополнением ассортимента из-за отказа некоторых дистрибуторов от поставок, а имеющийся товар хорошо раскупали и без акций. Сегодня же фешен-ритейлеры выстроили оптимальные логистические цепочки и завезли достаточный ассортимент для летнего сезона, поэтому ожидаются более глубокие средние сезонные скидки и рост трафика в магазинах, поясняет господин Левкин.

В целом в этом году поведение потребителей более стабильное, добавляет Михаил Васильев. По итогам 2023 года посещаемость магазинов может остаться на прошлогоднем уровне либо продемонстрировать небольшой рост, ожидает Илья Ярошенко. Однако, отмечает он, на показатели в фешен-сегменте в значительной степени влияет общая ситуация в экономике: одежда — первая статья расходов, которую потребители начинают сокращать при очередных признаках нестабильности.

Алина Савицкая, Александра Мерцалова