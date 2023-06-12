Rio Tinto и China Baowu договорились о зеленом производстве стали в Китае и Австралии

Мировые лидеры по производству стали и железной руды, China Baowu и Rio Tinto, подписали меморандум, предусматривающий развитие нескольких проектов в Китае и Австралии, которые должны помочь сделать сталелитейное производство безуглеродным.

Так, например, стороны намерены поставить электроплавильную установку на одном из сталелитейных заводов Baowu в Китае, что позволит производить сталь с прямым восстановлением железа (DRI) с использованием руд низкого и среднего качества. Кроме того, стороны хотят расширить разработку технологии HyCROF компании China Baowu, которая может в значительной степени снизить выбросы CO2 в ходе выплавки в доменных печах.

Направленность проектов на руды более низкого качества объясняется тем, что их использование обычно сопряжено с увеличением выбросов, поскольку для получения того же количества руды необходимо переработать больше породы. А потому их, как правило, не используют для производства DRI. Сталь же с прямым восстановлением железа может выплавляться с использованием в качестве источника энергии не угля, а природного газа, что рассматривается как один из способов снижения объемов вредных выбросов в атмосферу от сталелитейной промышленности. Сейчас, по данным Всемирной ассоциации производителей стали, на производство стали приходится до 9% общемировых выбросов.

Кирилл Сарханянц