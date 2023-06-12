«Бродяга» задержался в России

Как стало известно «Ъ», следственные органы МВД России возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого Игоря Сыжко (Украинец). Имеющего уважаемый в криминальной среде статус бродяги Украинца по решению Минюста должны были выдворить из страны, однако позже силовики решили, что для начала он, как криминальный авторитет, должен отсидеть свой срок в России.

По данным «Ъ», уголовное дело в отношении Игоря Сыжко возбудила следственная часть УМВД России по Липецкой области, сотрудники которой рассмотрели материалы оперативно-разыскной деятельности, поступившие к ним из региональных УФСБ, УФСИН и уголовного розыска. В них говорилось, что Сыжко, имеющий прозвище Украинец и не обладающий регистрацией в России, в январе 2019 года получил весьма уважаемый в криминальном мире статус бродяги, «обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям». Сыжко, пользуясь беспрекословным авторитетом среди лиц, придерживающихся криминальной идеологии, обладая в отношении них «организационными и управленческими функциями», сохраняя преступные традиции и обычаи, распространил «сферу своего преступного влияния на территорию» ФКУ ИК-3 УФСИН. Эта колония, рассчитанная на 1,5 тыс. зэков, находится в городе Ельце Липецкой области. Открыта она была еще до Великой Отечественной войны, но потом несколько раз меняла название и режим для заключенных. В свое время считалась образцовой. Достаточно сказать, что заведение посещал министр юстиции Юрий Чайка (впоследствии генпрокурор, а сейчас полпред президента в СКФО), открывший в ней к уже имевшемуся швейному цеху производство керамического кирпича.

Следователи липецкой полиции решили, что Украинец занимает высшее положение в преступной иерархии, возбудив в его отношении дело по соответствующей ст. 210.1 УК РФ, которая грозит «бродяге» заключением на срок от 8 до 15 лет строгого режима.

Интересно, что Украинец стал фигурантом расследования в тот момент, когда ожидал в Центре временного содержания иностранных граждан высылки на Украину, гражданином которой он является.

Решение о нежелательном пребывании (проживании) на территории РФ Сыжко было принято Минюстом еще в конце января этого года, однако исполнить его в условиях специальной военной операции оказалось довольно сложно.

До этого Украинец дважды привлекался к уголовной ответственности в России. В 2015 году по приговору Головинского райсуда Москвы он получил десять месяцев колонии общего режима за покушение на грабеж (ст. 30 и ст. 161 УК РФ) — за то, что пытался украсть бумажник из сумки гражданки в продовольственном магазине. А в 2018-го сел за разбой (ст. 162 УК РФ) по решению Люберецкого горсуда Московской области. Преступление, согласно приговору, было совершено в торговом центре.

В одном из магазинов «бродяге» понравились прогулочные ботинки Umbro стоимостью 1037 руб. 29 коп. Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, Украинец снял с ботинок антикражное устройство, надел их на себя и, не оплатив товар, ушел из торговой точки. При этом свои мокрые кроссовки он оставил на месте преступления.

На выходе из торговой точки, где был установлен детектор, сработал сигнал, но охраннику он показал пустую сумку и удалился. Тем не менее, обнаружив старые кроссовки вместо новых, охранник погнался за Украинцем и вместе с администратором попытался его задержать. Тогда «бродяга» ранил одного из них ножом. В это время к ТЦ подъехала полиция, и злоумышленник был закован в наручники. Новая обувь обошлась ему в пять лет и пять месяцев строгого режима.

Николай Сергеев