На экране романы и драмы

Экранизация литературных произведений остается самым популярным жанром киноиндустрии. А режиссерское прочтение литературного текста любой эпохи становится актуальным художественным высказыванием, свидетельством нынешнего времени.
22 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году столетия со дня рождения Виктора Астафьева. Фильмы по произведениям Астафьева — писателя-фронтовика, по-особому смотревшего на мир, природу и место человека в нем — хорошо известны отечественному зрителю 1980-х годов. Сегодня кинокомпания «Триикс Медиа» готовит новую экранизацию творчества писателя: заканчивается кастинг и полным ходом идет подготовка к созданию фильма на производственной базе компании «Сибирь Триикс Медиа». Начало съемочного процесса запланировано на август этого года. Съемки будут проходить в Красноярском крае — на родине писателя, духом которой пронизано большинство его произведений. «Виктор Петрович Астафьев — большой писатель. Как только я начал заниматься им всерьез, понял: чем больше читаешь, тем глубже ощущаются эти произведения,— говорит режиссер картины Игорь Копылов.— Сценарий фильма составлен из нескольких произведений писателя — это такой конгломерат мыслей, попытка заглянуть во вселенную Астафьева из персонажей, судеб и географических мест, где происходят события, обрамленная в нашу эмоциональную рефлексию». Какие именно произведения войдут в экранизацию, пока не разглашается, но, по словам Игоря Копылова, при выборе ориентировались не на фактор популярности. Зритель сам все поймет, когда увидит.
Чрезвычайно правдивая история
В 2017 году вышел роман российского журналиста и писателя Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев», рассказывающий о жизни пионера Артура из Набережных Челнов начала 1980-х годов. Во многом автобиографическая история взросления, первой влюбленности, дружбы и взаимоотношений подростка с родителями разворачивается на фоне криминальных разборок уличных банд, столкновений «стенка на стенку» и суровых «дворовых» законах. Кажется, в последние несколько лет началась новая волна ностальгии по той эпохе, роман получил премию «Большая книга» и приобрел широкую известность.
Сам автор объясняет: «Изначально я все-таки рассматривал сюжет и героев, набор событий, которые с ними происходят как что-то уникальное, свойственное только моему родному городу — Набережным Челнам (в свое время городу Брежнев), и думал, что широкой публике книга не зайдет, но, как выяснилось, я был не прав. Оказывается, какие-то события, факты, фон, элементы декораций, а главное, чувства, ощущения и сам характер жизни, описанный в романе,— все это было знакомо не только крупным промышленным центрам, моногородам с каким-то огромным градообразующим предприятием, но и всему советскому пространству». Как считает Шамиль, подростки 1980-х годов не стремились вписаться в комфортную жизнь благоустроенных городов. Ни школа, ни пионерия и комсомол, ни кружки с секциями не забирали полностью их энергию и представления о том, чем должен заниматься растущий молодой человек того времени. Поэтому они выходили на улицы, поэтому сбивались в группировки и продвигали какие-то пацанские понятия, из которых позже очень многое выросло.
Совсем скоро по этой книге выйдет сериал «Брежнев», и это уже вторая попытка экранизации. Съемки фильма из восьми серий начнутся в июле в Набережных Челнах. Автором сценария стал Алексей Рыбин, а в качестве режиссера выступит Александр Колесников. Актерский состав пока неизвестен, кастинг только идет, однако планируется пригласить татарстанских актеров, чтобы должным образом передать фактуру и атмосферу Брежнева.
«Роман "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина произвел на меня сильнейшее впечатление. Я слежу за современной русской литературой, и, на мой вкус, это лучший роман, изданный за последние лет десять. Он правдив от первой до последней строчки и очень кинематографичен,— рассказывает Алексей Рыбин, известный музыкант, писатель, сценарист.— Когда я закрыл последнюю страницу, у меня уже не было никаких сомнений в том, что эту книгу нужно экранизировать. Больше чем за год работы я постарался написать сценарий, и то, что получилось,— это скорее по мотивам романа, так как переложить всю книгу в экранное действие полностью — задача невыполнимая. Однако мне кажется, что нам — и продюсерам Сергею Щеглову и Инессе Юрченко, и мне, и всей творческой группе проекта — удастся донести до зрителя не только фабулу романа, но и его художественность, его атмосферу, красоту текста, правду характеров героев. 1983 год — очень непростое время для России (тогда СССР), и оно очень похоже на то, в котором мы живем сейчас. Мне кажется, эта картина будет очень актуальной. Но не буду предвосхищать реакцию зрителей: как говорится, экран покажет».
Об ожиданиях от экранизации собственного романа Шамиль Идиатуллин высказался так: «Кино — это искусство режиссерское. Я с режиссером пока незнаком, поэтому не могу знать, из чего он будет исходить в построении своей собственной истории на фундаменте моей. Это будет совсем новое здание, совершенно отдельное произведение искусства. Я не знаю, чего ждать в итоге, но надеюсь увидеть очень интересную историю, которая будет сделана с любовью, талантом и максимальным вложением всех творческо-душевных и физических сил».
467 дней тюремного квеста
На недавно прошедшей презентации англоязычной версии своей книги «Тюремный дневник» депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о готовящейся экранизации. В центре сюжета сама Мария и ее история пребывании в американской тюрьме. В Вашингтоне в июле 2018 года она была арестована по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации и суммарно практически полтора года провела за решеткой в чужой стране.
По словам Марии Бутиной, она сама работает над сценарием будущей картины и сейчас ведет переговоры с актрисами, которых видит в главной роли экранизации. «Я хочу, чтобы фильм был не столько обо мне, сколько о силе, сокрытой в нашем народном характере, который раскрывается в самых критических ситуациях»,— говорит она.
В эфире радио «Спутник» депутат обмолвилась, что лента может выйти в качестве восьмисерийного сериала, в котором наконец будут раскрыты детали вопроса, множество раз поступавшего Марии: «Если ты не виновата, что ты, собственно, делала в Америке?»
Помимо книги и будущей экранизации, «Тюремный дневник» также существует в формате театральной постановки, которая уже несколько месяцев идет в «Театре на Бутырке», основанном на базе ФСИН.
Под прикрытием
В январе 2023 года состоялась премьера сериала «Русские», основанном на практически документальном романе российской разведчицы-нелегала, полковника СВР (Служба внешней разведки) Елены Вавиловой в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым «Женщина, которая умеет хранить тайны». Елена вместе со своим мужем Андреем Безруковым родом из Томска, они прошли многолетию подготовку, доведя до совершенства знание иностранных языков и западной культуры, и более двадцати лет провели под прикрытием за рубежом.
12-серийная детективная драма режиссера Дениса Нейманда раскрывает тонкости шпионской профессии, описывая жизнь в США российских разведчиков Жоржа и Кэтрин Готье (Екатерина Молохова и Петр Рыков). Действия в сериале разворачиваются на фоне реальных политических событий: интервенции США в Ирак. На первый взгляд обыкновенная, ничем не примечательная супружеская пара, воспитывающая двух сыновей и мало интересующаяся политикой, умело меняет имена и маски, каждый раз оставаясь вне подозрений спецслужб: Жорж и Кэтрин, Антон и Вера, в конце концов, «Фея» и «Философ». Однако после некоторых событий Готье оказываются под пристальным вниманием прессы…
Ранее история Вавиловой и Безрукова была показана в сериале «Американцы», но, как отметил разведчик, в «Русских» важен российский нарратив. Во время пресс-конференции, посвященной премьере сериала, его авторы рассказывали, что кинокартина в первую очередь сконцентрирована на взаимоотношениях героев и обычной жизни, которой живут супруги, а не только на шпионской деятельности персонажей.
Так, кинокомпания «Триикс Медиа» в ближайшие годы, кажется, приобретет новую, самую разнообразную аудиторию, литературные произведения современных российских авторов получат яркую аудиовизуальную форму, а на российском кинорынке появится несколько явно невторосортных картин, заслуживающих внимания и любви зрителей.