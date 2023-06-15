На экране романы и драмы

Экранизация литературных произведений остается самым популярным жанром киноиндустрии. А режиссерское прочтение литературного текста любой эпохи становится актуальным художественным высказыванием, свидетельством нынешнего времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Съемочная группа сериала «Брежнев» на заводе КАМАЗ Фото: «Триикс Медиа» Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Екатерина Молоховская, Петр Рыков, Александр Удальцов, Давид Ниамеди, Максим Ханжов, Руслан Кацагаджиев, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Петр Рыков, Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Елизавета Мартинес, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Петр Рыков, Дарья Ленда, сериал «Русские» Следующая фотография 1 / 7 Съемочная группа сериала «Брежнев» на заводе КАМАЗ Фото: «Триикс Медиа» Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Екатерина Молоховская, Петр Рыков, Александр Удальцов, Давид Ниамеди, Максим Ханжов, Руслан Кацагаджиев, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Петр Рыков, Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Екатерина Молоховская, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Елизавета Мартинес, сериал «Русские» Фото: Анна Цветкова Петр Рыков, Дарья Ленда, сериал «Русские»

22 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2024 году столетия со дня рождения Виктора Астафьева. Фильмы по произведениям Астафьева — писателя-фронтовика, по-особому смотревшего на мир, природу и место человека в нем — хорошо известны отечественному зрителю 1980-х годов. Сегодня кинокомпания «Триикс Медиа» готовит новую экранизацию творчества писателя: заканчивается кастинг и полным ходом идет подготовка к созданию фильма на производственной базе компании «Сибирь Триикс Медиа». Начало съемочного процесса запланировано на август этого года. Съемки будут проходить в Красноярском крае — на родине писателя, духом которой пронизано большинство его произведений. «Виктор Петрович Астафьев — большой писатель. Как только я начал заниматься им всерьез, понял: чем больше читаешь, тем глубже ощущаются эти произведения,— говорит режиссер картины Игорь Копылов.— Сценарий фильма составлен из нескольких произведений писателя — это такой конгломерат мыслей, попытка заглянуть во вселенную Астафьева из персонажей, судеб и географических мест, где происходят события, обрамленная в нашу эмоциональную рефлексию». Какие именно произведения войдут в экранизацию, пока не разглашается, но, по словам Игоря Копылова, при выборе ориентировались не на фактор популярности. Зритель сам все поймет, когда увидит.

Чрезвычайно правдивая история

В 2017 году вышел роман российского журналиста и писателя Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев», рассказывающий о жизни пионера Артура из Набережных Челнов начала 1980-х годов. Во многом автобиографическая история взросления, первой влюбленности, дружбы и взаимоотношений подростка с родителями разворачивается на фоне криминальных разборок уличных банд, столкновений «стенка на стенку» и суровых «дворовых» законах. Кажется, в последние несколько лет началась новая волна ностальгии по той эпохе, роман получил премию «Большая книга» и приобрел широкую известность.

Сам автор объясняет: «Изначально я все-таки рассматривал сюжет и героев, набор событий, которые с ними происходят как что-то уникальное, свойственное только моему родному городу — Набережным Челнам (в свое время городу Брежнев), и думал, что широкой публике книга не зайдет, но, как выяснилось, я был не прав. Оказывается, какие-то события, факты, фон, элементы декораций, а главное, чувства, ощущения и сам характер жизни, описанный в романе,— все это было знакомо не только крупным промышленным центрам, моногородам с каким-то огромным градообразующим предприятием, но и всему советскому пространству». Как считает Шамиль, подростки 1980-х годов не стремились вписаться в комфортную жизнь благоустроенных городов. Ни школа, ни пионерия и комсомол, ни кружки с секциями не забирали полностью их энергию и представления о том, чем должен заниматься растущий молодой человек того времени. Поэтому они выходили на улицы, поэтому сбивались в группировки и продвигали какие-то пацанские понятия, из которых позже очень многое выросло.

Совсем скоро по этой книге выйдет сериал «Брежнев», и это уже вторая попытка экранизации. Съемки фильма из восьми серий начнутся в июле в Набережных Челнах. Автором сценария стал Алексей Рыбин, а в качестве режиссера выступит Александр Колесников. Актерский состав пока неизвестен, кастинг только идет, однако планируется пригласить татарстанских актеров, чтобы должным образом передать фактуру и атмосферу Брежнева.

«Роман "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина произвел на меня сильнейшее впечатление. Я слежу за современной русской литературой, и, на мой вкус, это лучший роман, изданный за последние лет десять. Он правдив от первой до последней строчки и очень кинематографичен,— рассказывает Алексей Рыбин, известный музыкант, писатель, сценарист.— Когда я закрыл последнюю страницу, у меня уже не было никаких сомнений в том, что эту книгу нужно экранизировать. Больше чем за год работы я постарался написать сценарий, и то, что получилось,— это скорее по мотивам романа, так как переложить всю книгу в экранное действие полностью — задача невыполнимая. Однако мне кажется, что нам — и продюсерам Сергею Щеглову и Инессе Юрченко, и мне, и всей творческой группе проекта — удастся донести до зрителя не только фабулу романа, но и его художественность, его атмосферу, красоту текста, правду характеров героев. 1983 год — очень непростое время для России (тогда СССР), и оно очень похоже на то, в котором мы живем сейчас. Мне кажется, эта картина будет очень актуальной. Но не буду предвосхищать реакцию зрителей: как говорится, экран покажет».

Об ожиданиях от экранизации собственного романа Шамиль Идиатуллин высказался так: «Кино — это искусство режиссерское. Я с режиссером пока незнаком, поэтому не могу знать, из чего он будет исходить в построении своей собственной истории на фундаменте моей. Это будет совсем новое здание, совершенно отдельное произведение искусства. Я не знаю, чего ждать в итоге, но надеюсь увидеть очень интересную историю, которая будет сделана с любовью, талантом и максимальным вложением всех творческо-душевных и физических сил».

467 дней тюремного квеста

На недавно прошедшей презентации англоязычной версии своей книги «Тюремный дневник» депутат Госдумы Мария Бутина рассказала о готовящейся экранизации. В центре сюжета сама Мария и ее история пребывании в американской тюрьме. В Вашингтоне в июле 2018 года она была арестована по обвинению в работе иностранным агентом без регистрации и суммарно практически полтора года провела за решеткой в чужой стране.

По словам Марии Бутиной, она сама работает над сценарием будущей картины и сейчас ведет переговоры с актрисами, которых видит в главной роли экранизации. «Я хочу, чтобы фильм был не столько обо мне, сколько о силе, сокрытой в нашем народном характере, который раскрывается в самых критических ситуациях»,— говорит она.

В эфире радио «Спутник» депутат обмолвилась, что лента может выйти в качестве восьмисерийного сериала, в котором наконец будут раскрыты детали вопроса, множество раз поступавшего Марии: «Если ты не виновата, что ты, собственно, делала в Америке?»

Помимо книги и будущей экранизации, «Тюремный дневник» также существует в формате театральной постановки, которая уже несколько месяцев идет в «Театре на Бутырке», основанном на базе ФСИН.

Под прикрытием

В январе 2023 года состоялась премьера сериала «Русские», основанном на практически документальном романе российской разведчицы-нелегала, полковника СВР (Служба внешней разведки) Елены Вавиловой в соавторстве с писателем Андреем Бронниковым «Женщина, которая умеет хранить тайны». Елена вместе со своим мужем Андреем Безруковым родом из Томска, они прошли многолетию подготовку, доведя до совершенства знание иностранных языков и западной культуры, и более двадцати лет провели под прикрытием за рубежом.

12-серийная детективная драма режиссера Дениса Нейманда раскрывает тонкости шпионской профессии, описывая жизнь в США российских разведчиков Жоржа и Кэтрин Готье (Екатерина Молохова и Петр Рыков). Действия в сериале разворачиваются на фоне реальных политических событий: интервенции США в Ирак. На первый взгляд обыкновенная, ничем не примечательная супружеская пара, воспитывающая двух сыновей и мало интересующаяся политикой, умело меняет имена и маски, каждый раз оставаясь вне подозрений спецслужб: Жорж и Кэтрин, Антон и Вера, в конце концов, «Фея» и «Философ». Однако после некоторых событий Готье оказываются под пристальным вниманием прессы…

Ранее история Вавиловой и Безрукова была показана в сериале «Американцы», но, как отметил разведчик, в «Русских» важен российский нарратив. Во время пресс-конференции, посвященной премьере сериала, его авторы рассказывали, что кинокартина в первую очередь сконцентрирована на взаимоотношениях героев и обычной жизни, которой живут супруги, а не только на шпионской деятельности персонажей.

Так, кинокомпания «Триикс Медиа» в ближайшие годы, кажется, приобретет новую, самую разнообразную аудиторию, литературные произведения современных российских авторов получат яркую аудиовизуальную форму, а на российском кинорынке появится несколько явно невторосортных картин, заслуживающих внимания и любви зрителей.

Мария Бородина