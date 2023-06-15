Ценные кадры

В мир киноиндустрии Инесса Юрченко попала совершенно неожиданно более двадцати лет назад. Сегодня она вместе с коллегой Сергеем Щегловым является владельцем кинокомпании «Триикс Медиа», дважды становилась лауреатом премии «Влиятельные женщины Петербурга», «Лучшим продюсером» международного телекинофорума «Вместе», входит в число лидеров «Самых влиятельных людей в петербургской культуре».

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Тогда, в начале 2000-х, у Инессы было два диплома (о высшем юридическом и экономическом образовании) и десятилетний опыт работы в Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». Как-то друг семьи актер Алексей Нилов попросил ее помочь с контрактом для телеканала НТВ. Чуть позже к Инессе обратились Александр Половцев и Сергей Селин (хорошо известные по сериалу «Улицы разбитых фонарей»). Она согласилась. Но все оказалось не так просто.

В договоре нужно было максимально учесть интересы актеров. Над ним вместе с юристами НТВ пришлось посидеть: на составление условий контракта потребовалось восемь месяцев. Он получился настолько безупречным, что лег в основу дальнейших актерских договоров в области смежных прав. С этого началось юридическое сопровождение кинопроектов. Однако им дело не закончилось.

Однажды гендиректор НТВ Владимир Кулистиков попросил Инессу придумать для телеканала новый проект с актерами из «Ментов», ставшими к тому времени знаменитыми на всю страну. На ее вопрос, кто будет продюсировать картину, Кулистиков ответил: «Ну ты и будешь». Так придуманный Инессой остросюжетный детектив «Литейный, 4» стал ее дебютом в качестве продюсера и первым сериалом производства кинокомпании «Триикс Медиа», которую она создала вместе с коллегой — Сергеем Щегловым — в 2006 году. Сергей к тому времени, кроме тоже двух высших образований (окончил Институт инженеров железнодорожного транспорта и Высшую школу марксистско-ленинской философии), имел немалый опыт кураторства еще советских учреждений культуры: он курировал три театра, кинообъединение «Москва», в которое входили десять кинотеатров, библиотечную и музейную системы, а также работу нескольких творческих коллективов.

Сериалы — наше все

Сегодня «Триикс Медиа» — крупнейшая российская частная продюсерская компания полного цикла, здесь работает более полутора тысяч человек. По данным исследования проекта «Новости киноиндустрии», «Триикс Медиа» возглавляет топ-15 производителей сериалов для телеканалов и платформ по объемам запусков новых проектов за прошлый год. «За 17 лет работы с федеральными каналами мы создали более 250 художественных фильмов и сериалов. Это примерно 4,5 тыс. эфирных часов. С высокими рейтингами на НТВ и Пятом канале вышли "Литейный, 4", "Ленинград 46", "Невский", "Шеф", "Первый отдел", "Великолепная пятерка", "Наш спецназ" и многие другие наши проекты»,— рассказывает Инесса.

В линейке остросюжетных детективов «Триикс Медиа» особо выделяется сериал «Невский». В апреле после выхода в эфире НТВ шестой сезон с названием «Невский. Расплата за справедливость» стал лидером пятерки самых популярных сериалов в России, по данным компании Mediascope.

Предыдущий пятый сезон «Невский. Охота на архитектора» признан лучшим российским сериалом 2022 года, по мнению зрителей. Исследование проводил интернет-портал «Кино-Театр.ру». Картина также стала лауреатом Х Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), вручение проходило в марте. Премия присуждается кино- и телепроектам на основании экспертной оценки продюсеров, состоящих в АПКиТ, отмечает представителей индустрии, работа которых внесла значительный вклад в российский кинематограф и его развитие.

Впервые «Триикс Медиа» получила такую награду за сериал «Ленинград 46» с Сергеем Гармашем в главной роли. Это одна из знаковых картин кинокомпании, ставшая ее визитной карточкой. На последней церемонии, помимо награждения за детектив «Невский», команде «Триикс Медиа» был вручен специальный приз «За проявленный героизм при создании фильмов в горячих точках».

Экстремальные ситуации

«В некоторых случаях, чтобы максимально правдиво передать зрителю историю героев наших фильмов, приходилось снимать в непосредственной близости к боевым действиям»,— рассказывает Сергей Щеглов. По словам руководителей «Триикс Медиа», справляться с масштабностью и сложностями жанровых особенностей картин в процессе съемки очень помогают силовые ведомства — консультируют и оказывают техническую помощь. «Фильм "Небо", например, был снят благодаря поддержке Минобороны России. Он основан на реальных событиях и стал первым художественным фильмом о спецоперации Вооруженных сил РФ в Сирии и о современном Герое России»,— рассказывает Инесса.

Съемки проходили, в том числе, в Сирийской Арабской Республике, где все еще неспокойно. Это как раз тот случай, когда нужно было достоверно показать историю нашего летчика Олега Пешкова. В итоге, по данным Национальной Медиа Группы, картина «Небо» находится в лидерах рейтинга российских фильмов с высоким социальным эффектом.

Но иногда, как оказалось, съемочный процесс становится настоящим испытанием и без военных действий. «Мы работали над сериалом "Русские" про наших разведчиков-нелегалов, сотрудников Службы внешней разведки, которые по сюжету выполняют задачи в США. Съемочный период пришелся на пандемию. К тому же из-за сложной международной обстановки снимать картину в Соединенных Штатах было невозможно. Но несмотря на такие жесткие ограничения, мы справились»,— говорит Сергей Щеглов.

Сейчас при поддержке Следственного комитета РФ снимается остросюжетный детектив «Первый отдел». Он основан на реальных уголовных делах и рассказывает о повседневной жизни сотрудников ведомства. При содействии Росгвардии был снят сериал «Преторианец». Автором сценария стал писатель и журналист Андрей Константинов (самая известная его киноработа — многосерийный фильм «Бандитский Петербург»). Еще одним проектом «Триикс Медиа» стала остросюжетная сага под названием «Комитет».

Киноуроки

«Триикс Медиа» сотрудничает и с Министерством просвещения России. Началось все с фильма «Золотая бронза» о жизни детей после трагедии в Беслане. В него вошли пять новелл об истории их взросления. Создание картины профинансировал Институт развития интернета. До запланированной премьеры в соцсетях Минпросвещения организовало специальные онлайн-показы фильма для учеников 5–11-х классов в рамках проекта «Киноуроки в школах России». По данным министерства, картину посмотрели более 2 млн человек. После выхода в сети на официальной странице кинокомпании «Триикс Медиа» в соцсети «ВКонтакте» фильм набрал 12,9 млн просмотров и положительных отзывов пользователей.

В съемках «Золотой бронзы» участвовали артисты театра из Владикавказа. В большинстве эпизодов — сами жители Беслана. О красоте природы, гостеприимстве и культуре народа Северной Осетии руководители кинокомпании вспоминают с восхищением и благодарностью. «Народ Осетии — совершенно уникальный. Это сумасшедшая сила воли, сдержанности и честности. Очень хочу поблагодарить всех людей, которые там живут. Отдельное спасибо главе Правобережного района Сослану Фраеву и двукратному олимпийскому чемпиону Махарбеку Хадарцеву»,— говорит Инесса.

Взаимодействие с различными регионами страны и развитие регионального кинопроизводства, по словам руководителей «Триикс Медиа», для кинокомпании являются приоритетными направлениями.

Сибирь

В прошлом году кинокомпания открыла дочернее предприятие «Сибирь Триикс Медиа» в Красноярске. В планах — создание филиалов на территории России и переход на холдинговую структуру. «Мы планируем и дальше открывать дочерние компании. Но хотим не "пустышки" создавать, а формировать реальные и эффективно функционирующие кинопроизводственные базы,— говорит Инесса.— Конечно, в этом вопросе многое будет зависеть от заинтересованности глав субъектов в развитии регионального кинематографа».

Прошлым летом кинокомпания сняла в Сибири многосерийную историческую драму «Красный Яр» к 200-летию Енисейской губернии. Премьера сериала состоялась на НТВ и в онлайн-кинотеатре Premier. Большинство ролей в картине сыграли артисты красноярских театров. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов и Ольга Жукова. «В Сибири очень талантливые специалисты. Шикарные локации. Мы увидели хорошие перспективы и захотели продолжить там работать дальше»,— рассказывает Сергей.

Съемки сериала впечатлили и руководство Красноярского края: губернатор края Александр Усс задумался о возрождении кинопроизводства в Сибири и о выходе красноярского кинематографа на федеральный уровень. Генеральные продюсеры «Триикс Медиа» его поддержали. Вместе с госучреждением «Енисей кино» была создана собственная кинопроизводственная база в регионе — и «Триикс Медиа» стала первой кинокомпанией, открывшей филиал в Красноярске. Заработала единая информационная система, которая пополняется профайлами красноярских специалистов киноиндустрии, а также перечнем оборудования, техники и транспорта, доступных в аренду для съемок. Руководство Красноярского края сформировало кинокомиссию, принят закон о рибейтах (возврате денежных средств). «То есть нынешние условия для кинопроизводства в Сибири позволяют существенно снизить стоимость проектов за счет привлечения красноярских специалистов и технических ресурсов, а также на месте выполнить все необходимые задачи»,— объясняет Инесса.

Так, в Красноярском крае были сняты спецсерии детективных сериалов «Первый отдел» и «Великолепная пятерка».

Без границ

Производство кинокомпании не ограничивается только Петербургом или Красноярском. «Триикс Медиа» имеет большой опыт работы в разных странах и на территории России. Для региона, где проводятся съемки, открывается возможность показать свою привлекательность через популярные проекты кинокомпании на всех площадках, где они будут демонстрироваться. Что помогает прежде всего развитию туризма. Конечно, в первую очередь это федеральные телеканалы и онлайн-кинотеатры. Таким примером являются спецсерии «Великолепной пятерки» на Волге, которые были сняты благодаря содействию губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

Также свои фильмы и сериалы «Триикс Медиа» снимала в Вологодской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Дагестане, Карелии, Крыму… «В каждом нашем регионе можно найти очень много хороших тем для создания интересного национального контента. В Красноярском крае мы работаем над фильмом по повести Виктора Астафьева "Царь-рыба" к столетию писателя, которое будет в следующем году»,— рассказывает Инесса.

Кроме этого, в планах кинокомпании есть проекты и по другим произведениям современной литературы. При поддержке Института развития интернета будет снят сериал по книге Марии Бутиной «Тюремный дневник». Также компания приступила к экранизации романа Шамиля Идиатуллина «Город Брежнев».

Учеба и традиции

Прошлым летом «Триикс Медиа» совместно с «Енисей кино» при поддержке руководства Красноярского края организовала на базе Санкт-Петербургского института кино и телевидения бесплатную подготовку наиболее востребованных кадров для кинопроизводства в Сибири. Все кандидаты сначала прошли отбор в Красноярске, а затем приехали в Северную столицу.

«Было подготовлено более 20 специалистов. Их практика проходила на наших съемочных площадках. Все получили свидетельства о повышении квалификации. Привлекаем их к работе на наших проектах в Красноярске»,— уточняет Сергей Щеглов.

С этого года подготовка кинематографистов для сибирского региона стала проводиться в Красноярске на базе «Енисей кино». Поделиться знаниями туда приезжают в том числе специалисты «Триикс Медиа». Обучение проходит по программе профессиональной переподготовки при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Также кинокомпанией «Триикс Медиа» организован цикл бесплатных практических занятий для учащихся и преподавателей Луганской академии культуры и искусств имени М. Л. Матусовского. Первыми, кто их прошел в феврале, стали студенты режиссерского факультета и заведующая кафедры кино-, телеискусства.

«При этом мы, конечно, не забываем и о наших ребятах из Петербурга. Их мастерство для нас важно в первую очередь, поскольку в основном снимаем именно здесь. Я очень хочу, чтобы в наших проектах сохранялись традиции ленинградской школы кино,— говорит Инесса.— Мой любимый город на Неве всегда славился великими кинематографистами. Мы их очень ценим, любим и берем с них пример. И все-таки кино — дело молодых, потому что за ними будущее».

Альбина Самойлова