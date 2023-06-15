«Преторианец» о герое нашего времени

Завершены съемки сериала «Преторианец» по сценарию известного петербургского писателя и журналиста Андрея Константинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Фролов

Фото: Александр Адамов Андрей Фролов

Фото: Александр Адамов

Сериал из восьми эпизодов рассказывает о росгвардейце Андрее Полевом (Андрей Фролов): зрителя ждет детективный сюжет с погонями, будет и любовная линия. Кроме того, в сериале представлен взгляд изнутри на систему Росгвардии, в которой работают разные люди.

Неожиданные перемены на карьерном фронте приводят Андрея в родной Выборг, и буквально за несколько дней жизнь в маленьком городе меняется кардинально. При этом он становится героем не только сыска, но еще и светской хроники.

Режиссер-постановщик: Максим Бриус. В ролях: Андрей Фролов, Дарина Шарова, Александр Аверин, Данила Якушев, Ольга Филиппова, Анна Пожидаева, Наталья Круглова, Валентин Кузнецов и другие. Производство кинокомпании «Триикс Медиа» по заказу НТВ.