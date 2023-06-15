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«Пилигрим» из секретного подразделения

Стиль Новости

Скоро на телеэкраны выйдет шпионский детективный сериал «Пилигрим» с Денисом Васильевым в главной роли.

Денис Васильев

Денис Васильев

Фото: Алена Каражас

Денис Васильев

Фото: Алена Каражас

По сценарию главный герой Дмитрий Рубцов (Денис Васильев) не может оставаться долго на одном месте и вынужден постоянно переезжать. Все дело в его прошлом. Он — сотрудник секретного подразделения «0–18». Группа бралась за сложные и деликатные дела, когда правоохранительные органы оказывались бессильны. Неожиданно все члены секретного подразделения оказываются раскрыты, и большинство коллег Рубцова погибает. «Пилигриму» удается спастись самому и спрятать свою жену. Теперь нужно понять, кто предатель, и как жить дальше. «Пилигриму» ничего не остается, как заниматься тем, что он умеет лучше всего: бороться со злом и помогать людям и своей стране.

Специально для сериала, снятого кинокомпанией «Триикс Медиа», был написан саундтрек «Два героя», слова и музыка Вячеслава Лобырева. Режиссер-постановщик сериала: Александр Колесник. В ролях: Денис Васильев, Дмитрий Паламарчук, Илья Шакунов, Лидия Шевченко, Мария Феофилова, Валерий Смекалов и другие.

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