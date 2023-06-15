«Контуженный» о командире спецназа

В новом телесезоне «Пятого канала» запланирована премьера детективного сериала «Контуженный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Батырев

Фото: Анна Цветкова Антон Батырев

Фото: Анна Цветкова

Главный герой сериала — командир спецназа Дмитрий Чистяков. За его плечами служба в горячих точках, где он получил серьезное ранение головы. При выполнении очередного задания командир спецназа теряет сознание. Медкомиссия ставит Чистякову страшный диагноз: неоперабельная опухоль. И выносит приговор: отстранение от службы на год.

Близкий друг помогает Дмитрию поступить на службу в криминальную полицию на должность референта, но буквально на следующий день друг погибает при странных обстоятельствах. Все выглядит как самоубийство, и Чистяков начинает свое расследование.

Проект снимался по заказу «Пятого канала» кинокомпанией «Триикс Медиа». Сценарист фильма Сергей Кузьминых много лет отдал работе в полиции, сам когда-то служил в горячей точке, знаком с буднями оперативников. Режиссер: Михаил Вассербаум. Главную роль сыграет Антон Батырев. В других ролях: Кирилл Полухин, Денис Старков, Инна Ярмошук.