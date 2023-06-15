«Комитет» о сотрудниках госбезопасности

В Петербурге по заказу НТВ идут съемки остросюжетного многосерийного детектива «Комитет» о буднях сотрудников органов госбезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Митяшин, Дмитрии Пчела, Александр Константинов

Фото: фото из личного архива актеров Максим Митяшин, Дмитрии Пчела, Александр Константинов

Фото: фото из личного архива актеров

«Название сериала уже говорит само за себя. В художественной картине будет показана служба сотрудников Комитета государственной безопасности в советский период с последующим переходом к современной работе Федеральной службы безопасности России»,— говорит генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов.

В основу сериала легла история трех друзей, связавших свою жизнь со службой в органах госбезопасности. Действие сериала начинается в 1970-е годы в Ленинграде и продолжается уже в 2000-е — в Петербурге. Глазами главных героев зрители увидят, как менялся город, люди и целая эпоха.

Режиссер-постановщик: Михаил Вассербаум. В ролях: Александр Константинов, Максим Митяшин, Дмитрий Пчела, Владимир Стержаков, Станислав Ткаченко, Андрей Папанин, Лидия Шевченко, Дарья Ковалевская, Евгений Бакалов, Петр Журавлев и другие.