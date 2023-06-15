Дополненная реальность

Известная фраза Ленина о том, «что из всех искусств для нас важнейшим является кино», сегодня приобретает дополнительные смыслы. Нынешние реалии оказались наполнены визуализацией всего и вся так, как никогда раньше. Распространение визуальной культуры меняет окружающую среду и жизненное пространство, меняет человека. Некоторые исследователи грустят по поводу преобладания зрительных образов в современной массовой культуре, полагая, что это лишает человека способности к воображению. Но зато добавляет эмоций и чувств, особенно высший вид визуального искусства — искусство кино. Если, конечно, это кино высшей пробы. Со своими художественными трактовками, авторскими ассоциациями, переплетением вымысла и реальности. Кино с его магией притягательности, вызывающее сопереживание, слезы, смех и целую гамму подлинных чувств, невозможно заменить ничем. Кино создает свою дополненную реальность. И для кого-то становится жизнью. Профессией и судьбой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Елена Федотова