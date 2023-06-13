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Коммерсантъ FM
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Итальянцы столкнулись с финальным проклятием

Сборная Уругвая выиграла молодежный чемпионат мира

Финал молодежного, для игроков не старше 20 лет, чемпионата мира по футболу, состоявшийся в аргентинской Ла-Плате, продолжил странную серию поражений Италии в шаге от выигрыша престижного турнира. Вслед за тремя еврокубковыми призами она упустила и довольно ценный приз для сборных, уступив в решающем матче — 0:1 — уругвайцам из-за гола, пропущенного в концовке.

Форвард сборной Уругвая Лусиано Родригес (№19) забивает победный мяч в ворота сборной Италии, принесший его команде золото молодежного чемпионата мира

Форвард сборной Уругвая Лусиано Родригес (№19) забивает победный мяч в ворота сборной Италии, принесший его команде золото молодежного чемпионата мира

Фото: Marcos Brindicci / FIFA / Getty Images

Форвард сборной Уругвая Лусиано Родригес (№19) забивает победный мяч в ворота сборной Италии, принесший его команде золото молодежного чемпионата мира

Фото: Marcos Brindicci / FIFA / Getty Images

Эта серия и в самом деле выглядит жутко обидной. Нынешний сезон буквально кричал о ренессансе итальянского футбола, и для того, чтобы этот тезис прозвучал совсем уж убедительно, требовался какой-то добытый им ценный приз. А шансов получить его было множество.

Но не срослось ни с одним. Сначала не срасталось с шансами клубными. Субботний финал Лиги чемпионов в Стамбуле был третьим еврокубковым финалом подряд, в котором участвовал итальянский клуб. В нем «Интер» уступил «Манчестер Сити». А до этого в решающих встречах Лиги Европы и Лиги конференций «Рома» проиграла «Севилье», а «Фиорентина» — «Вест-Хэму», притом что в отличие от «Интера», явного аутсайдера своего противостояния, котировались неудачники достаточно высоко.

Четвертое подряд поражение пришлось на турнир, запущенный Международной федерацией футбола (FIFA) еще в 1977 году. В нем разрешено участвовать игрокам в возрасте 20 лет и моложе, то есть в основном тем, кто составляет ближайший резерв взрослых сборных. Итальянцы на двух предыдущих первенствах, 2017 и 2019 годов, оступались в полуфинале, а в Аргентине, казалось, обязаны были завоевать золото.

Все для них складывалось прекрасно. На групповом этапе итальянская команда, правда, уступила нигерийцам. Но в любом случае она довольно уверенно вышла в play-off, успев одолеть всегда считающихся фаворитами подобных чемпионатов бразильцев. Потом, уже в кубковой стадии, сборная Италии справилась с англичанами, которые тоже выглядели безусловными претендентами на золото, а вслед за ними разобралась с крепкими колумбийцами и корейцами.

Залогом будущего триумфа служили сбалансированная игра и потрясающая форма лидера. Атакующий хавбек Чезаре Казадеи еще до финала, по сути, обеспечил себе семью забитыми голами титулы как лучшего бомбардира турнира, так и просто лучшего игрока. А еще, видимо, обеспечил себе хорошее продолжение клубной карьеры. Казадеи принадлежит «Челси», который в 2022 году приобрел его у «Интера» за сумму около €20 млн, если учитывать все бонусы, однако еще зимой отдал не проходящего в основу итальянца в аренду в выступавший во втором по рангу английском дивизионе «Рединг». Тот уже вылетел в дивизион даже ниже статусом, и, возможно, руководители лондонского гранда после такого выступления своего таланта решили, что киснуть там ему нечего.

Но в финале Чезаре Казадеи было не видно и не слышно. И тот факт, что соперникам удалось его наглухо закрыть, стал одним из ключевых в матче, вылившемся в победу сборной, чей путь к золоту оказался довольно специфическим. К нему уругвайцев привела в первую очередь фантастически прочная оборона во главе с 19-летним Себастьяном Бозелли, которым после турнира наверняка заинтересуются клубы «большой пятерки». О ее надежности идеально рассказывают цифры. За все первенство в семи его матчах сборная Уругвая пропустила в общей сложности лишь три мяча. Они пришлись на одну-единственную встречу в группе, проигранную англичанам. Во всех остальных уругвайские ворота оставались «сухими». И эта их практически абсолютная неуязвимость в защите компенсировала дефицит остроты впереди. Уругвайцы кое-как, но вымучили выигрыши в play-off в столкновениях со сборными Гамбии, США и Израиля.

Впрочем, главный матч был историей совершенно иного рода. В нем уругвайцы не мучились, а давили внезапно растерявших весь свой лоск оппонентов. Итальянцы за полтора часа не создали никаких толковых моментов, у Уругвая их было предостаточно. Реализован был момент в концовке, за несколько минут до финального свистка, когда застрявший в штрафной мяч после череды рикошетов взмыл в воздух и опустился на голову Лусиано Родригесу, продолжившему своим точным ударом не только «черную» итальянскую серию, но и серию южноамериканскую с куда более приятным оттенком.

В вечном футбольном противостоянии Европы и Южной Америки последняя теперь находится в таком положении, что может смотреть на конкурентку свысока, с презрительной ухмылкой. Южноамериканцам принадлежат все основные титулы для национальных команд. В 2021 году Олимпиаду в Токио выиграли бразильцы. В 2022-м золото мирового первенства в Катаре завоевали аргентинцы. И вот уругвайцы взобрались на верхушку первого по значимости молодежного соревнования.

Алексей Доспехов

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