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Коммерсантъ FM
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Подрядчики проекта БРИКС из Дзержинска заявили о многомиллионных долгах

Компании, работающие в Дзержинске (Нижегородская область) по проекту «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ», сообщили «Ъ» о том, что не могут далее работать в долг. Проект стартовал в январе 2019 года, когда Россия заключила с Новым банком развития БРИКС соглашение о международном займе.

Соглашение предусматривает вложение $320 млн в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в пяти городах: Дзержинске, Иванове, Чебоксарах, Волжском и Рыбинске. Однако с введением западных санкций банк БРИКС прекратил перечисление валютных траншей для оплаты работ. Уже в декабре прошлого года в Минстрое РФ ситуацию оценивали как критическую.

К настоящему времени Минфин РФ не смог договориться с банком о возобновлении финансирования. Его длительное отсутствие может вынудить остановить стройки. АО СЗ «Внешстрой» прокладывает в Дзержинске резервную нитку Тепловского водозабора, гендиректор компании Николай Афанасьев рассказал, что финансирование по линии БРИКС прекратилось в июне прошлого года. «Внешстрой» вложил в проект 667 млн руб. своих средств.

«Это очень серьезная для нас проблема. Кроме водовода в Дзержинске мы участвуем в целом ряде социальных проектов: строим детсад, школу, жилье для детей-сирот. Нагрузка очень большая, и рисковать ими уже не хочется»,— рассказал Николай Афанасьев. По его словам, дальнейшее отсутствие финансирования может вынудить компанию законсервировать сети.

Другой подрядчик — гендиректор «ПР и СС» Игорь Добрых — рассказал, что компания инвестировала более 360 млн руб. в реконструкцию главного канализационного коллектора Дзержинска. «Необходимо еще 280 млн для закупки насосного оборудования. У нас их нет, при этом с прошлого года полная неопределенность с финансированием со стороны заказчика»,— рассказал подрядчик. Он готов в июле начать выводить людей с объекта.

По словам близкого к Минстрою РФ собеседника, общая задолженность перед подрядчиками в пяти городах превысила 4 млрд руб., а работающие на объектах компании исчерпали собственные ресурсы. Это грозит вынужденной остановкой работ и повышает риск аварий на незавершенных сетях.

Роман Кряжев, Нижний Новгород

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