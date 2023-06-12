Двое детей утонули в выходные на Кубани

В водоемах Краснодарского края за сутки утонули два ребенка, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

11 июня в станице Старолеушковской Павловского района погиб 13-летний мальчик. Ребенок купался в реке Челбас и пропал из виду в 11:02. Спустя 18 минут его вытащили на берег очевидцы. Прибывшие на место происшествия медики 30 минут проводили реанимационные действия, но спасти мальчика не удалось.

Второй ребенок утонул вечером 11 июня в Краснодаре в озере Старая Кубань. Из воды его достал очевидец. Погибшему было четыре года.

В настоящий момент по факту гибели детей ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что дети купались в необорудованных для этого местах.

Спасатели призывает к соблюдению правил безопасности на водных объектах: купаться можно только в разрешенных местах; купание детей должно проводиться под непрерывным контролем взрослых.

Наталья Решетняк

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