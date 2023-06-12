В Москве произошел пожар в гостинице на площади 60 кв. м

Пожар произошел в гостинице на северо-востоке Москвы, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Около 50 человек покинули здание до прибытия пожарных. О пострадавших не сообщается.

Гостиница загорелась на проспекте Мира, 102, корпус 2. Огнем охвачены потолочные перекрытия в одном из номеров. Пожарные тушат возгорание. Площадь пожара составляет около 60 кв. м. Ему присвоен второй ранг (всего в Москве пять рангов).

Как отмечает ТАСС, в здании располагается гостиница Tolstoy Apart. По открытым данным, компания с таким названием сдает апартаменты по адресу, где произошел пожар.

Леонид Уварчев