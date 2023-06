В американской тюрьме умер Тед Качинский по прозвищу Унабомбер

Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, в возрасте 81 года. Об этом Associated Press сообщила представитель федерального бюро тюрем Кристи Бреширс. Пока причина смерти не установлена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Youngbear / AP Фото: John Youngbear / AP

Качинский был арестован в 1996 году. В результате его кампании по рассылке бомб, которую он вел 17 лет, погибли три человека, 23 получили ранения. Его приговорили к четырем пожизненным срокам плюс 30 годам заключения.

По словам госпожи Бреширс, Теодор Качниский был найден без сознания в своей камере рано утром сегодня, 10 июня, и объявлен мертвым около 8:00. Сразу установить причину смерти не удалось.

Качинский окончил Гарвардский университет в 1962 году. В 1964-м стал магистром математики, в 1967-м получил степень доктора философии в Мичиганском университете. В последующие годы Теодор Качинский работал ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его запомнили как математического гения.

Затем Качинский купил участок земли в Монтане и стал вести отшельнический образ жизни. Свою преступную деятельность он начал в 1978 году. В записках, адресованных своим жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества.

19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали манифест Теодора Качинского.

Мария Федотова