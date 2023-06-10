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Коммерсантъ FM
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В американской тюрьме умер Тед Качинский по прозвищу Унабомбер

Теодор Качинский по прозвищу Унабомбер умер в федеральном тюремном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, в возрасте 81 года. Об этом Associated Press сообщила представитель федерального бюро тюрем Кристи Бреширс. Пока причина смерти не установлена.

Фото: John Youngbear / AP

Фото: John Youngbear / AP

Качинский был арестован в 1996 году. В результате его кампании по рассылке бомб, которую он вел 17 лет, погибли три человека, 23 получили ранения. Его приговорили к четырем пожизненным срокам плюс 30 годам заключения.

По словам госпожи Бреширс, Теодор Качниский был найден без сознания в своей камере рано утром сегодня, 10 июня, и объявлен мертвым около 8:00. Сразу установить причину смерти не удалось.

Качинский окончил Гарвардский университет в 1962 году. В 1964-м стал магистром математики, в 1967-м получил степень доктора философии в Мичиганском университете. В последующие годы Теодор Качинский работал ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его запомнили как математического гения.

Затем Качинский купил участок земли в Монтане и стал вести отшельнический образ жизни. Свою преступную деятельность он начал в 1978 году. В записках, адресованных своим жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества.

19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали манифест Теодора Качинского.

Мария Федотова

Фотогалерея

История Унабомбера

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Теодор Качинский родился в Чикаго 22 мая 1942 года. В детстве он предпочитал играть один, из-за чего педиатры подозревали, что ребенок страдает аутизмом. В школьной программе мальчик перескакивал через классы, но в остальном производил слабое впечатление на своих одноклассников; все они согласны в том, что он чуждался сверстников

Теодор Качинский родился в Чикаго 22 мая 1942 года. В детстве он предпочитал играть один, из-за чего педиатры подозревали, что ребенок страдает аутизмом. В школьной программе мальчик перескакивал через классы, но в остальном производил слабое впечатление на своих одноклассников; все они согласны в том, что он чуждался сверстников

Фото: AP / Evergreen Park High School yearbook

В 1964 году Качинский стал магистром математики, а в 1967-м получил степень доктора философии в Мичиганском университете. В последующие годы Качинский работал ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его запомнили как математического гения

В 1964 году Качинский стал магистром математики, а в 1967-м получил степень доктора философии в Мичиганском университете. В последующие годы Качинский работал ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его запомнили как математического гения

Фото: George M. Bergman

Вскоре он переехал в горы штата Монтана, где на лестном участке соорудил для себя дом из фанеры. По словам соседей Качинского, он вел уединенный образ жизни, везде ходил пешком или пользовался старым велосипедом. В его домике не было электричества и водопровода. Всей своей новой жизнью профессор выказывал отрицание технического прогресса

Вскоре он переехал в горы штата Монтана, где на лестном участке соорудил для себя дом из фанеры. По словам соседей Качинского, он вел уединенный образ жизни, везде ходил пешком или пользовался старым велосипедом. В его домике не было электричества и водопровода. Всей своей новой жизнью профессор выказывал отрицание технического прогресса

Фото: Reuters

Начало борьбы против технологического прогресса Качинский начал в 1978 году необычным и своеобразным образом — рассылкой бомб в организации страны

Начало борьбы против технологического прогресса Качинский начал в 1978 году необычным и своеобразным образом — рассылкой бомб в организации страны

Фото: AP / Stephen Castagneto/Files

На счету Качинского в общей сложности 16 бомб-посылок. От произведенных взрывов погибли три и были ранены 23 человека

На счету Качинского в общей сложности 16 бомб-посылок. От произведенных взрывов погибли три и были ранены 23 человека

Фото: AP / KPIX-TV San Francisco

Жертвы Унабомбера с годами менялись. Сначала это были университетские сотрудники, профессора, преимущественно инженеры. Затем целью террориста стала авиация, компьютерные центры, потом опять профессора

Жертвы Унабомбера с годами менялись. Сначала это были университетские сотрудники, профессора, преимущественно инженеры. Затем целью террориста стала авиация, компьютерные центры, потом опять профессора

Фото: AP / Chris Pizzello

За 18 лет террорист создал бомбы, которые с годами становились все более совершенными, компактными и опасными. В записках, адресованных его жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества

За 18 лет террорист создал бомбы, которые с годами становились все более совершенными, компактными и опасными. В записках, адресованных его жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества

Фото: AP / ho

В апреле 1995 года Качинский отправил свое первое письмо в The New York Times и пообещал «воздержаться от терроризма», если издание опубликует его манифест

В апреле 1995 года Качинский отправил свое первое письмо в The New York Times и пообещал «воздержаться от терроризма», если издание опубликует его манифест

Фото: AP / Linda Radin, File

В своей работе «Индустриальное общество и его будущее» (также называемой «Манифест Унабомбера»), Качинский объяснял, что с 1978 года ведет войну с обществом технократов, поставивших человечество на грань социально-экономической катастрофы

В своей работе «Индустриальное общество и его будущее» (также называемой «Манифест Унабомбера»), Качинский объяснял, что с 1978 года ведет войну с обществом технократов, поставивших человечество на грань социально-экономической катастрофы

Фото: Reuters

Самодельный пистолет Теодора Качинского

Самодельный пистолет Теодора Качинского

Фото: AP / KPIX-TV San Francisco

В итоге Качинский добился своего. 19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали от имени несуществующей организации Freedom Club (история Качинского впоследствии подтолкнула американского писателя Чака Паланика на создание романа «Бойцовский клуб») революционный по своему содержанию манифест

В итоге Качинский добился своего. 19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали от имени несуществующей организации Freedom Club (история Качинского впоследствии подтолкнула американского писателя Чака Паланика на создание романа «Бойцовский клуб») революционный по своему содержанию манифест

Фото: AP

Выйти на след подозреваемого в серии терактов удалось практически случайно. Все началось с того, что члены семьи ученого Теда Качинского во время одной из уборок в его бывшем доме обнаружили несколько старых записей, которые вызвали у них подозрения. Семья обратилась к юристу в Вашингтоне, который, в свою очередь, передал материалы ФБР. 3 апреля 1996 года Тед Качинский был арестован. В его домике в горах были найдены химические вещества, диаграммы и записи, описывающие процесс изготовления бомб в домашних условиях

Выйти на след подозреваемого в серии терактов удалось практически случайно. Все началось с того, что члены семьи ученого Теда Качинского во время одной из уборок в его бывшем доме обнаружили несколько старых записей, которые вызвали у них подозрения. Семья обратилась к юристу в Вашингтоне, который, в свою очередь, передал материалы ФБР. 3 апреля 1996 года Тед Качинский был арестован. В его домике в горах были найдены химические вещества, диаграммы и записи, описывающие процесс изготовления бомб в домашних условиях

Фото: AP / John Youngbear

Будучи в тюрьме в ожидании судебного приговора Качинский совершил попытку суицида, для избежания психиатрической экспертизы

Будучи в тюрьме в ожидании судебного приговора Качинский совершил попытку суицида, для избежания психиатрической экспертизы

Фото: AP / Vicki Behringer

21 января 1998 года Теодор Качинский был приговорен к четырем пожизненным заключениям без права досрочного освобождения. Признав себя виновным по всем тринадцати пунктам обвинительного приговора, обвиняемый избежал суда присяжных, который мог бы приговорить его к смертной казни

21 января 1998 года Теодор Качинский был приговорен к четырем пожизненным заключениям без права досрочного освобождения. Признав себя виновным по всем тринадцати пунктам обвинительного приговора, обвиняемый избежал суда присяжных, который мог бы приговорить его к смертной казни

Фото: AP / Rich Pedroncelli, POOL

«…человеку придется выбирать: борьба и смерть или потеря свободы и достоинства. Для многих из нас свобода и чувство собственного достоинства гораздо важнее, чем долгая жизнь или избавление от физической боли. Кроме того, рано или поздно всем нам предстоит умереть, и, может быть, лучше умереть, сражаясь за спасение или благое дело, чем жить долго, но пустой и бесцельной жизнью»

«…человеку придется выбирать: борьба и смерть или потеря свободы и достоинства. Для многих из нас свобода и чувство собственного достоинства гораздо важнее, чем долгая жизнь или избавление от физической боли. Кроме того, рано или поздно всем нам предстоит умереть, и, может быть, лучше умереть, сражаясь за спасение или благое дело, чем жить долго, но пустой и бесцельной жизнью»

Фото: AP / David Goldman

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Теодор Качинский родился в Чикаго 22 мая 1942 года. В детстве он предпочитал играть один, из-за чего педиатры подозревали, что ребенок страдает аутизмом. В школьной программе мальчик перескакивал через классы, но в остальном производил слабое впечатление на своих одноклассников; все они согласны в том, что он чуждался сверстников

Фото: AP / Evergreen Park High School yearbook

В 1964 году Качинский стал магистром математики, а в 1967-м получил степень доктора философии в Мичиганском университете. В последующие годы Качинский работал ассистентом профессора математики в калифорнийском университете Беркли, где его запомнили как математического гения

Фото: George M. Bergman

Вскоре он переехал в горы штата Монтана, где на лестном участке соорудил для себя дом из фанеры. По словам соседей Качинского, он вел уединенный образ жизни, везде ходил пешком или пользовался старым велосипедом. В его домике не было электричества и водопровода. Всей своей новой жизнью профессор выказывал отрицание технического прогресса

Фото: Reuters

Начало борьбы против технологического прогресса Качинский начал в 1978 году необычным и своеобразным образом — рассылкой бомб в организации страны

Фото: AP / Stephen Castagneto/Files

На счету Качинского в общей сложности 16 бомб-посылок. От произведенных взрывов погибли три и были ранены 23 человека

Фото: AP / KPIX-TV San Francisco

Жертвы Унабомбера с годами менялись. Сначала это были университетские сотрудники, профессора, преимущественно инженеры. Затем целью террориста стала авиация, компьютерные центры, потом опять профессора

Фото: AP / Chris Pizzello

За 18 лет террорист создал бомбы, которые с годами становились все более совершенными, компактными и опасными. В записках, адресованных его жертвам, Унабомбер утверждал, что он анархист и ставит своей целью разжечь революцию против высокотехнологичного американского общества

Фото: AP / ho

В апреле 1995 года Качинский отправил свое первое письмо в The New York Times и пообещал «воздержаться от терроризма», если издание опубликует его манифест

Фото: AP / Linda Radin, File

В своей работе «Индустриальное общество и его будущее» (также называемой «Манифест Унабомбера»), Качинский объяснял, что с 1978 года ведет войну с обществом технократов, поставивших человечество на грань социально-экономической катастрофы

Фото: Reuters

Самодельный пистолет Теодора Качинского

Фото: AP / KPIX-TV San Francisco

В итоге Качинский добился своего. 19 сентября 1995 года газеты The Washington Post и The New York Times опубликовали от имени несуществующей организации Freedom Club (история Качинского впоследствии подтолкнула американского писателя Чака Паланика на создание романа «Бойцовский клуб») революционный по своему содержанию манифест

Фото: AP

Выйти на след подозреваемого в серии терактов удалось практически случайно. Все началось с того, что члены семьи ученого Теда Качинского во время одной из уборок в его бывшем доме обнаружили несколько старых записей, которые вызвали у них подозрения. Семья обратилась к юристу в Вашингтоне, который, в свою очередь, передал материалы ФБР. 3 апреля 1996 года Тед Качинский был арестован. В его домике в горах были найдены химические вещества, диаграммы и записи, описывающие процесс изготовления бомб в домашних условиях

Фото: AP / John Youngbear

Будучи в тюрьме в ожидании судебного приговора Качинский совершил попытку суицида, для избежания психиатрической экспертизы

Фото: AP / Vicki Behringer

21 января 1998 года Теодор Качинский был приговорен к четырем пожизненным заключениям без права досрочного освобождения. Признав себя виновным по всем тринадцати пунктам обвинительного приговора, обвиняемый избежал суда присяжных, который мог бы приговорить его к смертной казни

Фото: AP / Rich Pedroncelli, POOL

«…человеку придется выбирать: борьба и смерть или потеря свободы и достоинства. Для многих из нас свобода и чувство собственного достоинства гораздо важнее, чем долгая жизнь или избавление от физической боли. Кроме того, рано или поздно всем нам предстоит умереть, и, может быть, лучше умереть, сражаясь за спасение или благое дело, чем жить долго, но пустой и бесцельной жизнью»

Фото: AP / David Goldman

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