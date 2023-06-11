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Коммерсантъ FM
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Футбольные сборные России и Катара проведут товарищеский матч в сентябре

Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Катара в сентябре, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Есть договоренность с Катаром о матче в сентябре не выезде»,— сказал глава РФС (цитата по ТАСС).

10 июня газета «Спорт-экспресс» сообщила, что футбольные федерации ведут переговоры о проведении товарищеского матча в сентябре.

Сборные России и Катара встречались трижды в истории — в 1996, 2011 и 2016 годах. Последняя встреча в Дохе завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Российская сборная отстранена от участия в международных турнирах под эгидой FIFA и UEFA. Решение было принято на фоне ввода войск на Украину в 2022 году. Российский футбольный союз ранее решил не проводить сборы российской команды в июне. Отмечалось, что в последний момент от товарищеского матча в июне отказался Камерун.

Эрдни Кагалтынов

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